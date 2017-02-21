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Sport

دورة مرسيليا - مالك الجزيري يتاهل الى الدور الثاني ويدخل اليوم غمار منافسات الزوجي

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - سيواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 47 عالميا غدا الاربعاء في الدور الثاني لدورة مرسيليا الفرنسية المفتوحة الاسترالي ناييك كيرغيوس المصنف 16 عالميا.

وسبق للجزيري ان واجه كيرغيوس في مناسبتين وانقاد الى الهزيمة في تصفيات بطولة امريكا المفتوحة سنة 2013 وبطولة استراليا سنة 2015 وهو ما يجعل المباراة الثالثة بينهما مشوقة وثارية بالنسبة للاعب التونسي.
وكان مالك الجزيري ضمن تاهله امس الاثنين الى الدور الثاني لدورة مرسيليا بانتصاره على الروسي اندري كوزنتسوف 6/3 و6/3 في زمن ساعة و11د.
ويتبارى الجزيري اليوم الثلاثاء (س 17) في الدور الاول لمنافسات الزوجي صحبة زميله انطونيو سانسيتش ضد الثنائي كارن خاشانوف ودانييل مدفيديف.
ر- م ف



Publié le:2017-02-21 10:16:11

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