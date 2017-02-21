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تعيين امرأة مديرة لبنك كبير في السعودية

Mardi 21 Février 2017
وكالات - عين بنك كبير في السعودية امرأة مديرة تنفيذية له بعد أسبوع واحد من تولي سيدة سعودية رئاسة مجلس إدارة شركة تدير البورصة السعودية.
وتقول مجموعة سامبا المالية إن السيدة رانيا محمود نشار بدأت عملها في منصبها التنفيذي الأحد.

وكانت السيدة سارة السحيمي قد عينت قبل ثلاثة أيام رئيسة لمجلس إدارة شركة تداول التي تدير البورصة في السعودية.
ومازالت السعودية تسعى إلى انخراط المرأة أكثر في القوى العاملة كجزء من الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى معالجة انخفاض عوائد النفط في البلاد.

ومع ذلك، فلا تزال المرأة السعودية تعيش تحت نظام الولاية الذي يتوجب بناء عليه حصول المرأة على إذن من الزوج، أو الوالد، أو الأخ، للدراسة أو السفر أو ممارسة كثير من الأنشطة الأخرى.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح فيه للمرأة بقيادة السيارة.
وعلى الرغم من عدم طلب الحكومة لإذن ولي المرأة للعمل، فإن النشطاء يقولون إن كثيرا من أصحاب الأعمال لا يزالون يطلبون موافقة الولي لتشغيل المرأة.
وقالت مجموعة سامبا في رسالة إلى البورصة السعودية إن رانيا نشار تتمتع بخبرة 20 سنة في مجال البنوك، كما أنها شاركت في "العمل التنفيذي" في سامبا.

Publié le:2017-02-21 10:11:47

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