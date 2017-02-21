ترامب يعين الجنرال هربرت مكماستر مستشارا للأمن القومي الأمريكي

Mardi 21 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-21 08:54:05

- أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، يوم الإثنين، عن تعيين الجنرال هربرت ماكماستر، مستشارا للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي .وكتب سبايسر في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " عين الرئيس، الجنرال ماكماستر، مسؤولا لمجلس الأمن القومي، وسيبقى الجنرال كيث كيلوغ رئيسا لجهاز مجلس الأمن القومي".وتجدر الإشارة إلى أن كيلوغ كان يؤدي مهام رئيس مجلس الأمن القومي بعد استقالة مايكل فلين على خلفية الفضيحة المتعلقة باتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، والتي لم يبلغ بها البيت الأبيض بشكل كامل.يذكر، أن هربرت ماكماستر ولد في عام 1962 بمدينة فيلاديلفيا الأمريكية. وتخرج في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في عام 1984. وكان يؤدي الخدمة ضمن مجموعة القوات الأمريكية في ألمانيا، وبعد ذلك شارك في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق أثناء حرب الخليج في 1991 والغزو الامريكي للعراق في عام 2003، بالإضافة إلى الحرب في أفغانستان.