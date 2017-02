De l’Etat-Providence à l’Etat-Délinquance: la « Zatla » comme calmant magique à la crise économique

Lundi 20 Février 2017





Publi le:2017-02-20 23:35:06

Alors que le pays est expos une crise conomique touffante pour les citoyens tunisiens et leurs aspirations, on sattendait ce que le gouvernement sexprime et agit courageusement pour contrer le chmage chez les jeunes (40 % comme taux de chmage en rgions), freiner l'inflation, stabiliser le dinar... et rduire les actes de dsespoir chez les jeunes (suicide, violence, harka, etc.) et autres problmes de sant mentale. On sattendait des mesures dignes de lÉtat providence, cet État qui rflchit, consulte et agit de manire efficace, concerte et transparente.Mais voil, et contre toute attente, le Prsident en personne annonce de faon solennelle et transmise en direct la tlvision quil plaide pour la dcriminalisation de la consommation du cannabis (Zatla), quil fera tout (runion du Comit des sages de la scurit) pour lgitimer cette consommation nfaste, notamment pour les jeunes. Le tout est communiqu dans des termes choisis et onctueux pour sduire lopinion publique, amadouer les parents et se congratuler pour cette mesure indigne dun chef dÉtat lu dmocratique et expos des revendications grandissantes en matire de bien-tre et de prosprit.Je nai pas cru mes oreilles et presque ferm mes yeux quand jai t assomm par ces propos. Ce matin, jai vu plusieurs de ses conseillers politiques et les membres du gouvernement aller dans la mme direction pour nous faire avaler la pilule.Oui, notre Prsident, avec le respect que je lui dois pour son ge notamment (93 ans!?), est en train de sortir de ses champs de comptences et du mandat lectoral sur la base duquel il a t lu.Par ce geste, le Prsident est simplement en train de pervertir les missions de lÉtat, en plaidant lÉtat-dlinquance, plutt que lÉtat-providence; savoir un État protecteur des jeunes, honnte et capable dassurer ses responsabilits face ses citoyens et payeurs de taxes.Cinq raisons plaident lencontre de votre incroyable projet et de vos desseins malfiques annoncs en faveur de la dpnalisation de la consommation de la Zatla en Tunisie.1- Votre dcision semble tre motive par un souci de rduction des cots de la justice et des services pnitenciers, qui enferment de plus en plus de jeunes se donnant la consommation et au commerce des stupfiants en Tunisie. Vous remarquez, peut-tre, que ce problme ne sera pas rsolu par la dcision que vous envisagez. Les tudes montrent que vous agissez sur la demande (consommation tolre) et pas du tout sur loffre du cannabis et les filires criminelles qui senrichissent et qui feront tout pour renforcer la dpendance pour la consommation de la Zatla (chez les jeunes filles notamment). Vous navez rien fait contre les mafias de production et dcoulement de la Zatla, en plein jour dans les lyces et les lieux publics.2- Aussi, les tudes montrent que les jeunes que vous ciblez, par votre mesure promotionnelle de la Zatla, sont encore en dveloppement et leur cerveau nest pas encore totalement form, ce qui cause des mfaits nfastes et irrversibles sur leur quotient intellectuel (QI). Oui, votre mesure gnre des dgts majeurs pour lintelligence, lengagement et lpanouissement intellectuel des gnrations montantes. Votre mesure menace le capital humain de la Tunisie. Bref, votre projet constitue un crime contre le QI de nos adolescents; mettant en danger des jeunes que vous tes censs protger de par votre statut (chef dÉtat), ge (plusieurs fois grand-pre et presque centenaire) et votre respect des institutions, des lois issues de la Constitution. Est-ce que vous auriez aim que votre fils Hafedh (quand il tait jeune) se mt fumer des joints, se piquer volont et dlinquer pour avoir les financements requis pour se payer sa dpendance?3- La dcriminalisation de la Zatla constitue encore une improvisation de votre gouvernement. Aucune tude de prfaisabilit nest faite et on ne sait pas quel est le problme que vous rsolviez par une telle mesure. Vos conseillers et ministres ne sentendent pas sur le problme lorigine de la dcision. On ne sait pas non plus, les options qui soffrent vous pour solutionner le problme et encore moins sur les impacts de telles dcisions sur le bien-tre collectif et la sant publique. Cest cela la gouvernance laveuglette. Cest cela les dcisions infondes sur les connaissances scientifiques et le bon sens commun.4- Les pays qui ont trait de la problmatique du cannabis ont fait des tudes pralables, ont initi des projets pilotes/exprimentaux et ont analys finement plusieurs options pour laction publique. Ils ont men des tudes multidisciplinaires approfondies avant de toucher la filire de commercialisation du cannabis. Votre gouvernement aurait d faire ces tudes pour mieux vous conseiller et clairer les lanternes amoches de vos conseillers politiques. Les pays qui ont voulu structurer la filire du cannabis ont mis en place des pharmacies assermentes pour la vente du cannabis (en dose mdicale) et ont impos des politiques sociales pour accompagner les plus dpendants renoncer cette consommation nfaste et se sevrer progressivement de ce flau. Face cette ralit, je suis port croire que vos propos portant sur la dpnalisation de la Zatla ne sont que des tentatives de diversion et de dtournement de lopinion publique face aux urgents et graves problmes conomiques auxquels sont confronts les citoyens et les familles de la Tunisie, sur tout son territoire.5- Votre faon de faire ce sujet nest pas dmocratique et dangereuse pour les quilibres sociopolitiques (familles, coles, communauts, etc.). Aucune consultation publique na t faite ce sujet! Les organismes communautaires et les associations de jeunes, de parents, de professeurs,... sont mis lcart pour grer un sujet qui les concerne directement dans leurs chers, mes et consciences. Aussi, le gouvernement ne peut pas agir ainsi sans consulter les mdecins spcialiss, les lus et simplement les consciences humaines . Avocat que vous tes, vous ntes pas sans savoir que ce type de dcision, lourde de consquences ne peut pas se faire derrire des portes-clauses, ou par dcret prsidentiel... Cela requiert une consultation largie, codifie et un consensus social avant de dcider comme vous le faites, de manire unilatrale, hirarchique, improvise et laveuglette.* Asef Ben Ammar, Ph.DAnalyste en conomie politique