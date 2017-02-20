دوري ابطال اسيا - يوسف المساكني يساهم في فوز لخويا على الجزيرة الاماراتي 3-صفر
Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات -
ساهم التونسي يوسف المساكني في فوز فريقه لخويا القطري على الجزيرة الاماراتي بنتيجة 3-صفر في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري ابطال اسيا التي دارت اليوم الاثنين بالدوحة.
وسجل المساكني الهدف الثاني للخويا في الدقيقة 80 فيما سجل المغربي يوسف العربي الهدفين الاول والثالث في الدقيقتين 11 و90 .
ر/إص
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
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