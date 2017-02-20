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فيلدرز يصف بعض المهاجرين المغاربة في هولندا ''بالحثالة''

Lundi 20 Février 2017
وكالات - دشن زعيم حزب الحرية الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز حملته الانتخابية بوصف بعض المغاربة بأنهم "حثالة" على حد تعبيره.
وقال فيلدرز: "هناك الكثير من حثالة المغاربة في هولندا، وهم الذين يجعلون شوارعها غير آمنة".
وأضاف: "إذا أردتم أن تستعيدوا بلادكم، وتجعلوا هولندا للهولنديين، يمكنكم أن تصوتوا لحزب واحد فقط."، لكنه أكد أنه لا يستطيع تعميم صفة "حثالة" على جميع المغاربة.

وتعهد الزعيم الهولندي بفرض حظر على هجرة المسلمين إلى هولندا وإغلاق المساجد في البلاد إذا فاز برئاسة الوزراء.
وتأتي تصريحات السياسي اليميني المثيرة للجدل بعد شهرين فقط من اتهامه بالترويج للكراهية في أعقاب إطلاقه وعودا بتقليل عدد المغاربة في هولندا.
وتحدث المرشح لرئاسة الوزراء الهولندية في مؤتمر انتخابي حضره مؤيدوه يوم السبت وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة سبايكينيسه الهولندية، أحد معاقل حزبه بالقرب من روتردام.

وأشارت إحصائيات أُجريت في 2011 إلى أن عدد المغاربة في هولندا بلغ 167 ألف نسمة، مما يجعلهم أكبر جالية غير أوروبية في البلاد، وهي الأرقام التي لا تتضمن الجيل الثاني والثالث من المقيمين المغاربة.



Publié le:2017-02-20 14:34:18

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