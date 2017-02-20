الشرطة الإماراتية تستدعي عارضة الأزياء الروسية صاحبة أخطر «سيلفي» في العالم ..

Lundi 20 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-20 12:10:06

- استدعت الشرطة الإماراتية (السبت) عارضة الأزياء الروسية فيكي أودنتكوفا، التي غامرت بالتقاط صور “سيلفي” في أوضاع خطيرة من فوق برج “كيان” بمنطقة مارينا دبي بطريقة غير شرعية، معرضة حياتها لخطر جسيم، فيما عبرت شركة كيان عن إدانتها للتصرف موضحة طريقة دخولها.وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن ما فعلته العارضة الروسية يشكل خطراً على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة، مضيفاً أن هذه التصرفات مُجرَّمة، ويعاقب عليها القانون بتهمة تعريض الحياة للخطر، لافتاً إلى أنه “جارٍ التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.في السياق ذاته عبرت شركة كيان عن إدانتها لما أقدمت عليه عارضة الأزياء الروسية، بالتعاون مع مساعديها، موضحة أنها قامت بالتسلل إلى البرج بطريقة غير شرعية ومن دون موافقة رسمية.وحول طريقة دخولها كشفت رئيسة قسم التسويق في مجموعة كيان جيزيل ضاهر أن عارضة الأزياء، تمكنت بالتعاون مع مساعديها من الصعود إلى أعلى برج كيان عن طريق اختراق الحرس والأمن لتنفيذ فعلتهم غير المسؤولة، مؤكداً أن كيان بصدد مراجعة الإجراءات والتعزيزات الأمنية للبرج لتفادي احتمالية تكرار هذا النوع من الأفعال المتهورة.يذكر أن مقطع الفيديو الخطر ظهرت فيه أودينتكوفا برفقة مساعدها وهما يسيران على سور يبلغ عرضه أقل من متر، ثم أدت حركتين بالغتي الخطورة، أقرب ما تكونان إلى محاولة الانتحار، إذ ثبتت مقدمة قدمها على حافة السور، ثم مالت بجسمها للوراء، قبل أن تتدلى في الهواء، فيما كان مساعدها يمسك يديها بيد واحدة، حيث علقت فيما بعد قائلة إنها كانت متوترة جداً قبل تنفيذ هذه الحركات، ولاتزال غير مصدقة أنها فعلتها.