بالفيديو..عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

ويظهر في الشريط، الذي التقطته كاميرات المراقبة، امرأة وهي تتسلل من وراء شخص يفترض أنه كيم جونغ نام وتمسك برأسه، في حين أقدمت شابة أخرى على رشه بمواد يعتقد أنها سامة، حيث كان يستعد للتوجه إلى ماكاو.
وفي لقطات أخرى، يظهر الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وهو يتحدث إلى رجال أمن في المطار، علما بأن الشرطة الماليزية قالت إن الرجل توفي في سيارة الإسعاف، خلال محاولة نقله إلى المستشفى.
Publié le:2017-02-20 10:35:11
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
Sur: عياض اللومي : بالفعل نحتاج كمية كبيرة من الزطلة لنعيش في الوهم الذي يريد السيد الرئيس الحالي أن يخلقه في أذهاننا