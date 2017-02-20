بالفيديو..عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

Lundi 20 Février 2017

وكالات - نشرت السلطات الماليزية شريط فيديو قالت إنه يرصد عملية اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمطار كوالالمبور في 13 فبراير .



ويظهر في الشريط، الذي التقطته كاميرات المراقبة، امرأة وهي تتسلل من وراء شخص يفترض أنه كيم جونغ نام وتمسك برأسه، في حين أقدمت شابة أخرى على رشه بمواد يعتقد أنها سامة، حيث كان يستعد للتوجه إلى ماكاو.

وفي لقطات أخرى، يظهر الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وهو يتحدث إلى رجال أمن في المطار، علما بأن الشرطة الماليزية قالت إن الرجل توفي في سيارة الإسعاف، خلال محاولة نقله إلى المستشفى.











Publié le:2017-02-20 10:35:11

