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اصابة 4 اعوان امن بجروح وايقاف 12 عنصر مشاغب بعد مباراة النادي البنزرتي و النادي الافريقي

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - شهدت بعض الانهج والشوارع المحيطة بملعب 15 اكتوبر ببنزرت مساء امس مباشرة عقب انتهاء مباراة النادي الرياضي البنزرتي وضيفه النادي الافريقي لحساب الدور الربع النهائى لكأس تونس والتي انتهت لصالح فريق باب الجديد بضربات الجزاء بعد ان حسم التعادل السلبي نتيجتها طيلة 120 دق ،اعمال شغب من بعض الجماهير الذين قاموا وفق مصدر امني برمى رجال الامن بالحجارة وعدة مواد صلبة مما دفع بقوات الامن بالتدخل واستعمال الغاز المسيل للدموع لاعادة الامور الى نصابها بالمدينة .

واسفرت هذه احداث الشغب عن اصابة 4 اعوان امن تم توجيههم للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الاسعافات العاجلة ومن بينهم عون امن حالته حرجة نسبيا جراء تعرضة لاصابه بواسطة زجاجة ،حسب ذات المصدر ،الذي اضاف انه تم ايقاف 12 عنصر اعمارهم تتاروح بين 18و 25سنة اثر تلك الاحداث.
ر/ مر /ص.
زهو



Publié le:2017-02-20 10:03:08

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