سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح لترامب عن حادث إرهابي مزعوم بالسويد

Lundi 20 Février 2017

وكالات

تقرير فوكس نيوز

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 février 2017







Publié le:2017-02-20 08:05:40

- يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتوضيح تصريح له أشار فيه إلى وقوع هجوم إرهابي الجمعة في السويد، تبين أنه لم يحدث.وقال ترامب في كلمة له أمام حشد من مؤيديه السبت: "انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد"، وذلك ضمن إشارته إلى عدد من الدول الأوروبية تعرض لهجمات إرهابية.ونظرا لعدم وقوع أي هجوم في السويد الجمعة، طلبت الحكومة السويدية توضيحا من الإدارة الأمريكية بشأن تصريح ترامب.وغرد ترامب الأحد على موقع تويتر قائلا إنه كان يشير إلى تقرير تلفزيوني.وقال ترامب إن التقرير بُث على قناة فوكس نيوز، لكنه لم يذكر موعد بثه. وربما كان ترامب يشير إلى برنامج بثته القناة الجمعة ليلا، وتحدث عن اللاجئين والجريمة في السويد.وعلى الرغم من قول ترامب "حدث الليلة الماضية في السويد"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة هاكابي ساندرز"، في حديث منفصل، إن ترامب كان يتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة والحوادث الإرهابية الأخيرة على وجه العموم، ولم يشر إلى حادث بعينه.وسخر كثيرون من تصريح ترامب، ومن بينهم رئيس الوزراء السويدي السابق "كارل بيلت"، الذي قال إن ترامب كان "يدخن"، في إشارة إلى أنه ربما لم يكن في وعيه.وقال في تغريدة بنبرة استغراب "السويد؟ هجوم إرهابي؟ ماذا كان يدخن؟" أسئلة كثيرة تثار هنا.وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس الأمريكي، وأطلقوا النكات على أحداث افتراضية وقعت في مؤسسات سويدية، مثل شركة إيكيا للأثاث وفرقة "أبا" لموسيقة البوب.وفي تغريدته الأحد، قال ترامب: "تصريحي عما يحدث في السويد كان إشارة إلى تقرير أذيع على فوكس نيوز، يتعلق بالمهاجرين والسويد".وتناول تقرير فوكس نيوز قضية العنف باستخدام الأسلحة النارية وجرائم الاغتصاب في السويد، منذ أن فتح هذا البلد أبوابه أمام أعداد كبيرة من طالبي اللجوء عام 2013.وقال ترامب: "انظروا إلى ما يحدث في ألمانيا، انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد".