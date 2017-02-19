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Sport

المدرب التونسي منصف مشارك يقود الكوكب السعودي الى الصعود

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - تأهل ناديا جدة والكوكب إلى بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تصدرهما مجموعتيهما في بطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم .
وتأهل نادي جدة بعد أن تصدر المجموعة الأولى للمسابقة بـ35 نقطة بفوزه على الترجي 1 ـ 0 في الجولة الـ18 للمسابقة , وتجمد رصيد الترجي عند 16 نقطة في المركز العاشر والأخير.

وتأهل الكوكب الذي يدربه التونسي المنصف مشارك بعد فوزه على النجمة 2 - 1 يوم السبت ضمن الجولة الـ18 للمسابقة ليرتفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الأول للمجموعة الثانية , فيما تجمد رصيد النجمة عند 18 نقطة في المركز العاشر والأخير.
ويذكر ان المنصف مشارك كان قد درب الترجي الرياضي الجرجيسي في الموسم الماضي.
ر/ زهو



Publié le:2017-02-19 22:12:04

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