المدرب التونسي منصف مشارك يقود الكوكب السعودي الى الصعود

Dimanche 19 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 22:12:04

- تأهل ناديا جدة والكوكب إلى بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تصدرهما مجموعتيهما في بطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم .وتأهل نادي جدة بعد أن تصدر المجموعة الأولى للمسابقة بـ35 نقطة بفوزه على الترجي 1 ـ 0 في الجولة الـ18 للمسابقة , وتجمد رصيد الترجي عند 16 نقطة في المركز العاشر والأخير.وتأهل الكوكب الذي يدربه التونسي المنصف مشارك بعد فوزه على النجمة 2 - 1 يوم السبت ضمن الجولة الـ18 للمسابقة ليرتفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الأول للمجموعة الثانية , فيما تجمد رصيد النجمة عند 18 نقطة في المركز العاشر والأخير.ويذكر ان المنصف مشارك كان قد درب الترجي الرياضي الجرجيسي في الموسم الماضي.ر/ زهو