المدرب التونسي منصف مشارك يقود الكوكب السعودي الى الصعود

وتأهل نادي جدة بعد أن تصدر المجموعة الأولى للمسابقة بـ35 نقطة بفوزه على الترجي 1 ـ 0 في الجولة الـ18 للمسابقة , وتجمد رصيد الترجي عند 16 نقطة في المركز العاشر والأخير.
وتأهل الكوكب الذي يدربه التونسي المنصف مشارك بعد فوزه على النجمة 2 - 1 يوم السبت ضمن الجولة الـ18 للمسابقة ليرتفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الأول للمجموعة الثانية , فيما تجمد رصيد النجمة عند 18 نقطة في المركز العاشر والأخير.
ويذكر ان المنصف مشارك كان قد درب الترجي الرياضي الجرجيسي في الموسم الماضي.
ر/ زهو
Publié le:2017-02-19 22:12:04
Par:ibnbathouta (France ) Par Mobile
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