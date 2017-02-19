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Sport

كاس تونس- نتائج الدور ربع النهائي

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - تابع الترجي الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه اليوم الاحد بملعب رادس على الترجي الجرجيسي (2-0) في ختام مقابلات الدور ربع النهائي. وجاء هدفا الترجي الرياضي بواسطة كل من المدافع شمس الدين الذوادي (63) ومتوسط الميدان سعد بقير (81).

وكان فريق اتحاد بنقردان فاز في وقت سابق اليوم على ضيفه الملعب القابسي بهدف لصفر سجله شمس الدين الصامتي من ضربة جزاء في الدقيقة 66 ليبلغ فريقه المربع الذهبي لاول مرة في تاريخه ويؤكد نتائجه الجيدة هذا الموسم بصعوده الى مرحلة التتويج للبطولة.
وانتظر كل من نادي حمام الانف والنادي الافريقي من جهتهما الركلات الترجيحية للاطاحة بالنجم الساحلي والنادي البنزرتي على التوالي بعد انتهاء المقابلتين في الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وسيجرى الدور نصف النهائي للكاس يوم الاحد 28 ماي القادم في حين ستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 جوان.


وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
اتحاد بنقردان - الملعب القابسي 1-0 (شمس الدين الصامتي 66 ض ج)
نادي حمام الانف - النجم الساحلي 5-4 ض ج - الوقتان الاصلي والاضافي 0-0
النادي البنزرتي - النادي الافريقي 2-1 ض ج - الوقتان الاصلي والاضافي 0-0
الترجي الرياضي - الترجي الجرجيسي 2-0 (شمس الدين الذوادي 63 وسعد بقير 81)
ر/هس







Publié le:2017-02-19 19:01:36

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