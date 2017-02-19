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Sport

التصريح بالحكم بخصوص النزاع بين النجم الساحلي وبلال المحسني يوم 25 مارس

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - قررت لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها يوم السبت تاجيل التصريح بالحكم بخصوص الخلاف القائم بين النجم الساحلي ومدافعه بلال المحسني الى يوم 25 مارس المقبل على ان يتولى كل طرف في الاثناء تقديم حجج وادلة جديدة.
وكان المحسني وقع خلال شهر سبتمبر الفارط عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع النجم الساحلي في صفقة انتقال حر غير انه اعرب بعدها باسابيع عن رغبته في فك ارتباطه مع فريق جوهرة الساحل.

وفي المقابل حكمت لجنة النزاعات على الاولمبي الباجي تسديد مبلغ 7413 دينار (جرايات غير مدفوعة) و600 دينار (منحة تكوين) و500 دينار (تكاليف المحامي) للاعبه السابق محمد بشير القاسمي. ولن يتسنى للاولمبي الباجي القيام باي انتداب الى غاية تسوية هذا الملف.
كما يتعين على سكك الحديد الصفاقسي دفع مبلغ 8400 دينار (جرايات غير مسددة) و699 دينار (بقية مستحقات منحة الانتاج) و600 دينار (منحة التكوين) لفائدة لاعبه السابق مجدي بن معلم.
ر-امين



Publié le:2017-02-19 13:23:09

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