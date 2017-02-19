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الصحفي محجوب الهمامي في ذمة الله
Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات
- توفي مساء أمس الصحفي الشاب في المجال الرياضي محجوب الهمامي عن عمر 32 سنة بعد صراع مع المرض..
وكان لمحجوب الهمامي تجارب إعلامية في عدة قنوات تلفزية وإذاعية كالإذاعة الوطنية وقناة نسمة وآخرها كانت في قناة الكأس القطرية.
وسيُنتظم موكب الدفن عصر اليوم بمقبرة سيدي عمر في الكرم الغربي.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
Publié le:2017-02-19 11:57:49
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