Le «Call» de Trump à Essebsi : un murmure annonçant l’imminence de changements stratégiques et/ou des actions militaires en Libye

Dimanche 19 Février 2017





Publi le:2017-02-19 09:28:09

Plusieurs mdias tunisiens ont survol innocemment, et sans trop se poser de questions, linformation ayant trait au Call ; le coup de tlphone adress par le prsident de la premire puissance mondiale au prsident tunisien Essebsi, et ce 17 fvrier, plus ou moins de lheure de la prire du vendredi. Oui, les communiqus de presse officiels sont rests laconiques pour dire circulez, il ny a rien voir !Le communiqu de presse issu du Palais de Carthage, anormalement verbeux (plus de 20 lignes) est rest, comme dhabitude mielleux, comme le veut la tradition diplomatique tunisienne quand il sagit de questions graves et pineuses qui se trament en coulisses. On y lit notamment que le prsident Essebsi a salu la coopration ancienne et fructueuse avec les US, mettant laccent sur lengagement amricain pour protger la scurit de la Tunisie, dans ses divers aspects conomiques et scuritaires. Insistant notamment sur les rles que peut jouer la Tunisie dans la paix, la scurit et la stabilit dans la rgion.Plus percutant, et trois fois moins long, le Readout (communiqu) de la Whitehorse nuance la version tunisienne et dvoile un peu plus limpratif dassocier la Tunisie la stratgie de Trump pour lutter contre le terrorisme ( https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/17/readout-presidents-call-president-beji-caid-essebsi-tunisia ). Au passage, on fait mention que le Call a port principalement sur la transition dmocratique en Tunisie, du partenariat et de la stratgie amricaine dans la lutte au terrorisme en Tunisie et proximit.À titre dobservateur de la politique tuniso-amricaine, et des chambardements initis actuellement par ladministration Trump, je ne peux que souligner limportance du timing de cette communication tlphonique, et de son report dun jour (communication initialement prvue pour jeudi), alors que lagenda politique du Prsident Trump est ultra charge et bouscule par les diverses dcisions, controverses et pressions qui psent sur un ambitieux prsident conservateur devant tout chambouler, ds les premiers jours de son mandat. Alors quil na pas encore ses 30 jours aux commandes.Le Call arrivait la veille de rencontres de lOTAN Munich, en Allemagne et Bruxelles (Belgique) et donnait suite lacclration des ngociations entre ladministration Trump et ladministration Poutin au sujet dun nouvel ordre mondial !Ce ntait pas compliqu de comprendre rapidement que quelques choses de srieux se tramaient en coulisse au sujet de la situation en Libye. Il fallait lire et gratter un peu plus pour deviner que les enjeux de cette communication est stratgique pour les semaines et les mois venir.Une analyse faite le jour mme de la communication entre Trump et Essebsi et publie par le journal londonien The indpendant dvoile que Trump et Poutin se sont entendus pour initier des changements majeurs relativement au contexte libyen. Eh oui, ils commenceront par la Libye, laissant le cas syrien plus tard. Ce qui est frappant tient au fait que les Europens et voire mme lOTAN sont maintenus lcart dans ces changements en gestation. Durant sa campagne lectorale, Trump reprochait lOTAN (et la France en particulier) de ne pas avoir pay sa juste part, notamment dans les raids contre Kadhafi et ailleurs.Trump voulait en avertissant Essebsi que les USA ne parient plus, comme le faisait lUnion europenne ou lOTAN sur Fayez-al-Sarraj (dirigeant un gouvernement jug lgitime par les puissances mondiales), mais bien au contraire sur le gnral Khalifa Hafter, et sur sa force militaire, et lorgnant au passage toutes les rserves ptrolires quils contrlent.Quon se le dise sans dtour Essebsi sait dsormais quelques choses de plus que ses allis en Tunisie. Il sait que la donne a chang et que les US parient sur Hafter et son leadership, comme homme fort dans la transition que prparent Trump et Poutine en Libye, linsu des Europens.Il faut dire que les toiles salignent correctement pour Hafter, soutenu et arm sans rserve par le prsident gyptien Essisi (un prsident sanguinaire) et les Émirats arabes unis (voulant contrer le printemps arabe favoris par le Qatar voisin). Le scnario pouss par ces deux pays a fait son chemin avec Poutin (ayant reu et cautionn Hafter), et est aujourdhui, selon The independant, avalis par la fois les Russes et les Amricains. Un scnario qui offense sans dtour les autres gouvernements en prsence en Libye et qui vhiculent des apparences de sensibilits apparentes lislamisme politis. http://www.independent.co.uk/voices/trump-putin-libya-nato-fayez-seraj-khalifa-haftar-new-world-order-a7586256.html Ce revirement de situation est majeur, il aura plusieurs consquences rgionales et internationales. Dabord, il enterrera ce qui reste de ce gouvernement lgitime libyen de Tripoli, constitu Tunis, soutenu aussi par la Tunisie, lAlgrie et les dictats franais. Le pari amricain sur Hafter tient compte videmment du fait que Hafter (longtemps rfugi aux USA et devenu citoyen amricain) contrle lessentiel des ressources ptrolires de la Libye et que les ngociations russo-amricaines saccordent pour aller de lavant et faire de Hafter lhomme de la situation et avec qui se feront les ngociations des transitions venir, et ce au nez et la barbe des pays occidentaux ayant des intrts stratgiques en Libye ceux-l mmes qui ont tout fait pour destituer et achever cruellement, la baonnette et en plein jour, Kadhafi, le tout pour avoir vampiris les immenses ressources ptrolires et gazires en Libye.Drle de situation qui sannonce la frontire de la Tunisie, et au grand dam des sensibilits politiques obdience religieuse en Tunisie. Dans labsolu, le message de Trump porte croire que le remplacement de Kadhafi se fera, six ans plus tard, par un de ses gnraux, touffant ainsi toute vellit de changement de trajectoire, en attendant lapparition de nous leaders en Libye.Ce message ne doit pas tre du got de Ghannouchi et de son parti Ennahada, qui a senti le vent venir, durant les derniers mois et a tout fait pour agir proactivement, de concert avec Bouteflika, pour rapprocher rapidement les belligrants en Libye, sans penser un seul instant que les choses aillent aussi vite pour touffer toute prtention religieuse gouverner dans le post-printemps arabe en Tunisie.Dur constat et difficiles perspectives pour Ennahda et du moins les adeptes dune dmocratie dobdience religieuse en Tunisie !Le prsident Essebsi est dsormais au parfum du nouvel ordre mondial (russo-amricain) probablement plus rassur, pour tirer profit du scnario en gestation et prparer discrtement ses troupes (son fils, gendre au gouvernement et allis) ce qui sen viendra. Il doit cependant manager ses arrires, ses allis traditionnels, ses parrains et inspirateurs de ses politiques (France notamment), en leur fuitant les propos que Trump a tenus au conditionnel . Oui, Essebsi va certainement approcher pour insinuer, avant de se dmarquer rapidement dAl-Sarraj et pourquoi pas emprunter la trajectoire nonce de facto dans ce call . On est port croire que les prochains jours Essebsi va manger avec laigle et pleurer avec la bergre (victime de cet aigle vorace) ! Essebsi, comme plein dhommes politiques et de citoyens tunisiens ne parlent pas anglais et nauront pas la chance de naviguer correctement dans les sphres et schmes de pense prns par les Amricains pour influencer les dcisions et dfendre des thses de manire crdible.Essebsi aura probablement renforcer, et malheureusement, ses alliances avec Essisi. Les populations du Sud tunisien notamment Benguerdane, Rmada et Dhibat risquent de subir abruptement les mfaits de ces nouvelles, bruits de bottes et hlicoptres amricains qui auraient t insinus dans ce call potentiellement apocalyptique.Asef Ben Ammar, Ph.DAnalyste en conomie-politique.