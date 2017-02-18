كاس الاتحاد الانقليزي- لينكولن يحدث المفاجاة و يتاهل الى الدور ربع النهائي

Samedi 18 Février 2017

بــاب نــات - حقق لينكولن سيتي المنتمي لقسم الهواة مفاجأة كبيرة بفوزه 1-صفر على بيرنلي المنتمي للدرجة الممتازة ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم اليوم السبت.



وهز شين راجيت الشباك في الدقيقة 89 ليحسم مباراة متوسطة المستوى باستاد تيرف مور ليصبح لينكولن أول فريق من خارج بطولة المحترفين يتأهل إلى ربع النهائي في أقدم بطولة انقليزية منذ 1914.



وظهر الفريق الزائر المنافس في الدرجة الخامسة ندا لمنافسه الذي يلعب في البطولة الممتازة وكان بوسعه التقدم مبكرا لكن تسديدة جاك ميلدون مرت فوق العارضة.

وعانى بيرنلي - الذي خسر ثلاث مرات فقط في اخر 29 مباراة بملعبه في جميع المسابقات - لإظهار تفوقه على أرضه ولم يحدث ذلك إلا قرب النهاية عندما بدأ في الاستفادة من إجهاد لاعبي لينكولن.

لكن بينما بدا بيرنلي في طريقه للتسجيل حصل لينكولن على ركلة ركنية فشل دفاع أصحاب الأرض في إبعادها ليقفز راجيت أعلى من الجميع ويضع الكرة داخل المرمى.



وصمد لينكولن خلال خمس دقائق احتسبت كوقت بدل ضائع - التي شهدت تقدم توم هيتون حارس بيرنلي في محاولة لانتزاع التعادل - لتبدأ احتفالات صاخبة بين 3500 مشجع سافروا خلف فريقهم المغمور.

وفي وقت لاحق اليوم السبت خرج مانشستر سيتي لمواجهة هادرسفيلد تاون المنتمي للدرجة الثانية بينما يحل تشيلسي متصدر البطولة الممتازة ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدرجة الثانية أيضا.

ر/حسني



Publié le:2017-02-18 21:06:29

