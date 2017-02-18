Radio Babnet Tunisie  On Air: Hedi Jouini - Aatifi  
Sport

الكاس الافريقية الممتازة- صانداونز يحرز اللقب

Samedi 18 Février 2017
بــاب نــات - احرز فريق صانداونز الجنوب افريقي لقب الكاس الافريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت ببريتوريا على تي بي مازمبي الكونغولي حامل اللقب (1-0).

وسجل البرازيلي ريكاردو ناشيمنتو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
ويذكر ان صانداونز كان فاز بلقب رابطة الابطال الافريقية فيما احرز تي بي مازمبي كاس الاتحاد الافريقي.
ر/هس




Publié le:2017-02-18 20:50:13

festival-4ffc9e1db40f1f3c1ff6532f972c11eb-2017-02-18 20:50:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138610



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11874,5

  • (16/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42192 DT        1$ =2,28557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/02)   902,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138610 1056|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires