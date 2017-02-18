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الكاس الافريقية الممتازة- صانداونز يحرز اللقب
Samedi 18 Février 2017
بــاب نــات
- احرز فريق صانداونز الجنوب افريقي لقب الكاس الافريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت ببريتوريا على تي بي مازمبي الكونغولي حامل اللقب (1-0).
وسجل البرازيلي ريكاردو ناشيمنتو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
ويذكر ان صانداونز كان فاز بلقب رابطة الابطال الافريقية فيما احرز تي بي مازمبي كاس الاتحاد الافريقي.
ر/هس
Publié le:2017-02-18 20:50:13
festival-4ffc9e1db40f1f3c1ff6532f972c11eb-2017-02-18 20:50:13
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