الكاس الافريقية الممتازة- صانداونز يحرز اللقب

Samedi 18 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 20:50:13

- احرز فريق صانداونز الجنوب افريقي لقب الكاس الافريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت ببريتوريا على تي بي مازمبي الكونغولي حامل اللقب (1-0).وسجل البرازيلي ريكاردو ناشيمنتو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.ويذكر ان صانداونز كان فاز بلقب رابطة الابطال الافريقية فيما احرز تي بي مازمبي كاس الاتحاد الافريقي.ر/هس