Face à un chômage explosif et une inflation déchaînée, un remaniement ministériel est indispensable!

Samedi 18 Février 2017

1 Une conomie la drive, sans vision articule

2 Une administration plthorique et dboussole

3 Des politiques dsincarnes, mal penses, mal conues et mal implantes

4 Des politiques montaires sans colonne vertbrale

5 Le risque dasphyxie politique





Publi le:2017-02-18 20:19:58

En Tunisie, la situation est grave, comme lindiquent les divers indicateurs conomiques et sociaux ayant vir au rouge, suscitant des avertissements svres de la part du FMI et des dcotes successives de la part des agences de cotation. Un remaniement ministriel est indispensable pour tenter de nous viter un crash prvisible et une mort-subite des acquis dmocratiques de la Tunisie post-rvolution. La suite de ce texte explique (en termes simples et vulgariss) la gravit de la situation et les responsabilits associes.Les observateurs internationaux de lconomie tunisienne sont choqus notamment par les tendances conomiques atypiques actuellement en prsence. Contrairement aux prdictions de la thorie conomique, et de ce qui est observ ailleurs dans le monde, en Tunisie, on assiste une volution rapide, conjointe et simultane du taux de chmage et du taux dinflation. Depuis toujours, le bon sens conomique nous apprend que les prix montent (inflation) quand le taux de chmage baisse en de dun taux de chmage, dit taux de chmage naturel (5 6 %). Simplement dit, une forte baisse du chmage fait augmenter les salaires et donner lieu un plus important pouvoir dachat, augmentant ainsi la demande et donc les prix la consommation (inflation). Linverse est vrai quand le chmage monte fortement, les prix ont tendance baisser, pour la mme logique: moins de salaires et donc moins de dpenses (demande), do la baisse des prix (baisse de linflation). La thorie conomique stipule quun pays donn ne peut aucunement avoir ces deux flaux svir en mme temps (double-peines).Tenez-vous bien, ce bon sens intuitif et cette thorie quasi universelle sont contredits en Tunisie, et ce par les maladresses, les gaffes successives et les improvisations dans les politiques conomiques du gouvernent actuel. Ce gouvernement a russi limpossible: faire augmenter en mme temps, le taux de chmage et le taux dinflation de manire concomitante et vertigineuse.Le taux de chmage frle les 16 %, voire mme les 40 % chez les jeunes diplms et dans les rgions intrieures et frontalires. En mme temps, linflation est situe par les chiffres officiels aux environs de 5 % par an. Cette situation paradoxale est directement lie lchec patent et au manque de rationalit dans les politiques du gouvernement tunisien.Des politiques finances grands frais par la dette narrivent plus gnrer le minima requis de croissance pour crer lemploi (3 % de croissance du PIB par an). Voyons pourquoi et comment sommes-nous rendus ce niveau dincomptence de la gouvernance de la Tunisie. Cinq raisons soutenues par des vidences expliquent ce constat malheureux.Les observateurs constatent des politiques conomiques improvises et faisant fi des thories et connaissances issues des valuations des politiques publiques observes dans le monde. À voir certains ministres agir et les couter parler de leur projet et vision, nous ne pouvons pas nous empcher de nous dire que le gouvernement actuel ressemble plus une barque sans capitaine, sans carnet de bord, sans trajectoire et o chacun des marins (ministres) rament pour son compte, sa guise et comme bon lui semble.On est simplement estomaqu de voir par exemple, la ministre des Finances justifier des politiques allant lencontre du principe de la libre concurrence saine et gnratrice de la baisse des prix (dossier des logements sociaux). On est effar dentendre sur tous les plateaux de tl le ministre de lÉducation tergiverser sur le recul de la langue franaise dans les enseignements, sur son intelligence personnelle et sa capacit intimider les professeurs du secondaire, alors quil se doit de remuer ses mninges, se regarder en face et de sinterroger sur comment former une relve rpondant aux besoins du march du travail, capable dentreprendre et de crer des produits innovations. Sans donner dautres illustrations, le paysage de la gouvernance actuelle ne donnera pas envie aux investisseurs dinvestir et dinitier des projets en Tunisie, prfrant pour ce faire aller au Maroc, par exemple.Les incohrences et les discours creux de certains ministres dstabilisent lensemble de lappareil administratif, ne sachant plus quoi faire; tellement les autorits ministrielles sont incapables de donner et de justifier une vision stratgique claire (en conomie, en formation, en dveloppement rgional, etc.) et qui nest pas contredite le mois suivant. Tous les fonctionnaires voient que les consignes et orientations annonces sont trs souvent politises, partisanes et insouciantes quant leurs effets sur lamlioration du bien-tre des citoyens mais davantage axes sur les intrts et lobbys logs dans les antichambres du pouvoir et des cabinets ministriels. Grugeant plus de 60 % du budget de lÉtat, ladministration publique ressemble un Lviathan qui dvore tout son passage, mais incapable de raisonner son action et de canaliser sa force de frappe conomique. Leffritement et la dmobilisation de lappareil administration ont atteint des niveaux jamais gals par le pass. Rien nest fait pour initier une vritable modernisation de la Fonction publique, avec des mesures rflchies et senses. La rhtorique du ministre de la Fonction publique fait dresser les cheveux, tellement elle est hors sujet, autiste aux enjeux en prsence et dfiant le bon sens commun.Un ministre simplement hors du temps et incapable de faire raisonner la prise de dcision publique par des mcanismes dvaluation et de gestion axe sur des rsultats vrifiables dans des rapports de suivi et de reddition de compte accessibles aux citoyens et la socit civile. Rien de tout cela, ce ministre rudimentaire dans ses propos et maladroit dans sa comm' est en train de dmobiliser ses propres troupes en ne leur parlant que de rduction deffectif, lui qui na comme comptence en gestion que le discours dmagogique et dtach du quotidien des fonctionnaires et des impratifs des services publics de premire ligne (hpitaux, coles, douanes, etc.). Les rapports de la Banque mondiale et du FMI donnent une note de 40 % notre bureaucratie (une note dchec), refltant la mdiocrit de la stratgie en place, notamment en raison de labsence de mcanisme de reddition de compte, daudit et dvaluation rigoureuse. Le discours et les prtendues stratgies de la bonne gouvernance initis sous la gouverne de ce ministre sont chimriques, dents et sans me mobilisatrice pour les centaines de milliers de fonctionnaires tunisiens. Trop, cest comme pas assez, dit un adage anglophone. Dramatique situation que le Premier ministre est incapable de constater et de sanctionner. Quant au Prsident, tout porte croire quil devient sourd, aveugle et muet ds quil est question des enjeux de la modernisation de ladministration et de la lutte la corruption dans les rouages bureaucratiques. Avec des ministres de ce gabarit, les experts internationaux voulant appuyer la gouvernance en Tunisie restent abasourdis et stupfies. Ils finissent par dconseiller leurs institutions daller de lavant avec des financements pourtant prvus pour aider la Tunisie et sa gouvernance.Par exemple, les politiques visant la cration de lemploi sont truffes dcueils conceptuels flagrants. Les principaux ministres sexprimant sur le sujet dvoilent leur ineptie et leur mconnaissance des fondamentaux et raisons qui justifient ou pas lintervention de lÉtat comme rgulateur et pas ncessairement comme concurrent au secteur priv. Les discours de nombreux ministres relays par les mdias cultivent des attentes abusives envers lÉtat comme crateurs demplois pour tous les jeunes diplms des universits.En matire de cration demploi et de cration de richesses marchandes, le rle de lÉtat se limite la facilitation et lincitation linvestissement notamment dans le tissu des PME, en rgions, partout en Tunisie et dans tous les secteurs industriels. La cration de lemploi et lincitation au travail ne peuvent se faire dans un contexte brouill par les dissonances conceptuelles et partisanes, o mme les ministres nont pas acquis les fondamentaux basiques au sujet des missions de lÉtat versus celles du secteur priv ou encore celles du secteur associatif. Il convient de vrifier ces pralables avant de nommer des ministres et avant de leur donner un plein pouvoir (destructeur), pour agir sans tre valus ou mme tre encadrs pour contrler un discours dmobilisateur et infond sur les enseignements thoriques et pratiques exemplaires pour mieux concevoir et optimiser les politiques de lutte contre le chmage. Le pouvoir dun ministre incomptent ne peut tre que contre-productif et inefficace en termes de lutte au chmage et daugmentation de la productivit.La lutte linflation ne peut pas se faire sans une politique montaire rflchie et harmonise dans ses dtails et ramification avec les instances concernes, notamment la Banque centrale. Depuis la nomination de lactuel gouverneur, le taux dinflation dclar frle une moyenne de 5 %, alors que la main duvre inoccupe se compte par centaines de milliers. Une inflation ce niveau est nfaste tous les niveaux. Elle appauvrit les travailleurs, en rongeant leur pouvoir dachat (perte de plus de 30 % durant les 5 dernires annes). Elle dcourage les industries qui ne peuvent plus rivaliser pour couler leurs productions (amenant des pertes et licenciements). Ces mmes industriels accabls par linflation et le glissement du dinar ne peuvent plus moderniser leur entreprise par lacquisition des quipements et outils de production performants.Lactuel gouverneur de la Banque centrale est capable de faire tout et son contraire la mme semaine. Il assume une grande responsabilit, par ses complicits avec les partis au pouvoir et par son laxisme dmontr dans les rapports des instances internationales. Les choix stratgiques des mesures montaires de la Banque centrale (taux directeur, impression de monnaie, contrle des produits financiers, crdibilit, etc.) initis sous sa gouverne sont en grande partie responsables du tourbillon inflationniste qui pauprise les travailleurs par la dtrioration de leurs pouvoirs dachat, de jour en jour. La politique montaire actuelle naugure rien de rassurant pour les investisseurs, les prteurs et le niveau de vie des citoyens. Les impratifs dinnovation de neutralit des politiques montaires sont simplement dfis par le Gouverneur actuel de la Banque centrale. Une valuation doit tre son sujet, notamment pour examiner sa capacit de grer de faon neutre et rigoureuse la politique montaire du pays.Si linflation et le chmage se mettent valser ensemble de faon erratique qui chappe au gouvernement, on ne peut que craindre le pire ! La valse atypique du taux dinflation et du taux de chmage est hautement risque, est capable damener la Tunisie sa faillite et lasphyxie de ses aspirations politiques et dmocratiques. Le gouvernement actuel est en panne de solutions innovantes.Il est aveugl par lidologie de ses principaux ministres qui attendent que leurs matres-penseurs leur soufflent des solutions ou leur prodiguer des prts sur une carte de crdit dj au rouge et bientt rendue insolvable sur les marchs financiers internationaux. De par sa formation et sa carrire antrieure, le Premier ministre gre le conseil de ministres de faon sapparentant des techniques dengraissement et de gestion de basse-cour, faisant cohabiter des petits animaux ayant des gos tenaces, diffrents pervers, comportements et stratgies politiques changeant au gr des vents dominants, des circonstances et des alliances.Les problmes conomiques en prsence requirent une vision et un leadership inexistants chez plusieurs ministres. Certains manquent de facto i) la rigueur dans leur gestion de leurs dossiers, ii) lexpertise conomique requise et iii) les talents de leader innovateur (le leadership ne vient pas avec la nomination au poste de ministre).Le Gouvernement doit savoir que les solutions au chmage ne peuvent se trouver en Europe o certains ministres aiment parader et faire des emplettes, lors de sjours coteux et aux frais des contribuables. Les solutions structurelles au chmage et la croissance conomiques sont rechercher en repositionnant la Tunisie dans son environnement naturel maghrbin, moyen oriental et africain. Pour sen sortir, la Tunisie doit ouvrir davantage ses frontires commerciales avec la Libye et lAlgrie. Elle doit dvelopper une srieuse stratgie de coopration et de dveloppement daffaires avec les pays du Golf et les pays de lAfrique subsaharienne. Le ministre des Affaires trangres est simplement incapable de penser en terme conomique et stratgique. Notre diplomatie na pas de tonus conomique. Cest avec les pays de son environnement naturel que la Tunisie peut couler ses productions, valoriser ses avantages comparatifs et en exportant davantage en moindre cot que les Europens. Le Maroc a depuis deux ans compris cet enjeu et il met dsormais le cap sur une collaboration conomique accrue avec les voisins du Sud, sans perdre le Nord.Pour sa croissance, la Tunisie doit parier sur linnovation et la crativit de ses comptences et de ses intellectuels pour sen sortir et crer la richesse collective. Le gouvernement actuel dmontre jour aprs jour son asthnie et son incapacit faire bouger les lignes de ses dogmes partisans et aveugls par ses sensibilits et soumission maladive aux dictats de lEurope occidentale, notamment de la France et son tropisme colonialiste incurable lgard de la Tunisie.* Asef Ben Ammar, Ph.DUniversitaire et analyste en conomie politique