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Culture

ألهاكم التكاثر : مخرج المسرحية يغيّر العنوان ويعتذر

Samedi 18 Février 2017
بــاب نــات - أكد مخرج مسرحية 'ألهاكم التكاثر' نجيب خلف الله، أنه تم التخلي عن العنوان الذي كان بالعربية والإكتفاء بالعنوان باللغة الفرنسية "fausse couche" بعد الحملة التي طالته وطالت العمل المسرحي .

وأكد خلف الله خ لاذاعة موزاييك أنه "مسلم ويحترم النص القرآني ولم يكن يبحث عن استفزاز مشاعر المواطنين" وعبر عن اعتذاره في حال كان أخطأ. وأكد المسرحي أنه لم يقصد استعمال الآية بل العبارة التي "تصف المجتمع التونسي والطبقة السياسية"، وأن العمل المسرحي "يدعو إلى المصالحة مع الذات والآخر".
كما عبر عن استغرابه من الهجمة الشرسة التي طالته ولم يتوقعها، مؤكدا أنه لم يسع "إلى البوز وليس نكرة حتى يلجأ إلى أساليب مماثلة". وطلب المخرج من الجمهور والمنتقدين مشاهدة العمل ثم الحكم عليه.


Credits Mosaique FM


من جهته، اعتبر الإمام المعزول "رضا الجوادي" في تصريح لاذاعة موزاييك أنه لا يشكك في نوايا المخرج ولم يكفر أحدا، "لكن من حقه كمسلم أن يعبر على رأيه حين يشاهد أمرا يستفزه" وفق تعبيره. واعتبر الجوادي أن "الصورة المصاحبة للآية القرآنية غير أخلاقية، إذ تُصوّر نساء بلباس مخالف للباس الشرعي الذي ينص عليه الإسلام وغير محترم وهنّ يرقصن مع رجال ويلتصقن بأجسادهم" معتبرا أنها استفزته.

وقال الجوادي "نحن نريد إرضاء الله ونطلب الالتزام بالأخلاق الإسلامية والابتعاد عن استعمال الألفاظ الدينية في أعمال مماثلة".

Publié le:2017-02-18 19:17:16

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