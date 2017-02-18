ألهاكم التكاثر : مخرج المسرحية يغيّر العنوان ويعتذر

وأكد خلف الله خ لاذاعة موزاييك أنه "مسلم ويحترم النص القرآني ولم يكن يبحث عن استفزاز مشاعر المواطنين" وعبر عن اعتذاره في حال كان أخطأ. وأكد المسرحي أنه لم يقصد استعمال الآية بل العبارة التي "تصف المجتمع التونسي والطبقة السياسية"، وأن العمل المسرحي "يدعو إلى المصالحة مع الذات والآخر".
كما عبر عن استغرابه من الهجمة الشرسة التي طالته ولم يتوقعها، مؤكدا أنه لم يسع "إلى البوز وليس نكرة حتى يلجأ إلى أساليب مماثلة". وطلب المخرج من الجمهور والمنتقدين مشاهدة العمل ثم الحكم عليه.
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من جهته، اعتبر الإمام المعزول "رضا الجوادي" في تصريح لاذاعة موزاييك أنه لا يشكك في نوايا المخرج ولم يكفر أحدا، "لكن من حقه كمسلم أن يعبر على رأيه حين يشاهد أمرا يستفزه" وفق تعبيره. واعتبر الجوادي أن "الصورة المصاحبة للآية القرآنية غير أخلاقية، إذ تُصوّر نساء بلباس مخالف للباس الشرعي الذي ينص عليه الإسلام وغير محترم وهنّ يرقصن مع رجال ويلتصقن بأجسادهم" معتبرا أنها استفزته.
وقال الجوادي "نحن نريد إرضاء الله ونطلب الالتزام بالأخلاق الإسلامية والابتعاد عن استعمال الألفاظ الدينية في أعمال مماثلة".
Publié le:2017-02-18 19:17:16
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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