حببية الغريبي تعود الى المنافسات يوم 26 فيفري الجاري

Samedi 18 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 11:28:23

- تعود العداءة التونسية حببية الغريبي الى المنافسات بعد اخر ظهور رسمي لها في دورة الالعاب الاولمبية 2016 حيث تشارك يوم 26 فيفري الجاري في البطولة الفرنسية للعدو الريفي مع فريقها ( وفاق فرونكونفيل سيزام فالدواز( اي- اف- سي- في- او ) الفرنسي .وافاد مصدر مقرب من البطلة التونسية ان الغريبي التي خضعت لعلاجات مؤخرا استاءت من عدم اهتمام بعض الهياكل الرياضية الوطنية بحالتها الصحية في الفترة الاخيرة قبل ان تعاود التدريب حاليا في المرتفعات بجنوب افريقيا.واشار نفس المصدر ان عودتها للمنافسة ضمن البطولة الفرنسية للعدو الريفي في مضمار سانت غالمييه سيجعلها تسعيد تدريجيا نسق المنافسات .وكانت الغريبي قد شاركت يوم 15 اوت الماضي في سباق 3000 متر موانع في دورة الالعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو واكتفت بالمرتبة 12 بوقت 9د و28ث و75 بالمائة في وقت كانت الامال معلقة عليها للفوز باحدى ميداليات السباق.ونشطت الغريبي في الاشهر الاخيرة ضمن شراكة مع عدد من الهياكل والجمعيات في اعمال ذات طابع خيري وتحسيسي اجتماعي.ر/ زهو