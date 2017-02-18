الاستقبال : الفضيحة

Samedi 18 Février 2017





Publié le:2017-02-18 00:12:10

تحتفل المحاماة التونسية في الأيام القليلة المقبلة بالذكرى المائة والعشرون لتأسيسها وإذ تشكل هاته الذكرى مناسبة للتذكير بالدور الطلائعي الذي لعبته المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات خاصة في ظل النظام السابق الذي اتسم حكمه بالاستبداد والفساد وكذلك دورها في الثورة العظيمة "ثورة الحرية والكرامة" فإن ما يبعث على القلق والاستياء وأن هاته الاحتفالات ستنتظم في ظروف تتسم بتراجع ملحوظ للحريات إذ تفيد العديد من التقارير ومنها التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أن التعذيب والممارسات المخلة بحقوق الإنسان رجعت بقوة في مراكز الأمن والإيقاف وشبهتها بما كان سائدا تحت نظام بن علي. كما تكررت الاعتداءات علي الصحافين بشهادة ممثليهم.وان ما تحقق للمحاماة بفضل الثورة أنها احتلت مكانتها التي تليق بدورها المجيد وأصبحت تعرّف صلب الفصل الأول من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 "بالمهنة الحرة المستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية" بعدما غاب هذا التعريف في قانون 1989 الذي كان يعرفها بمساعد للقضاء دون أي إضافة أخرى وقد كرس الدستور الجديد في فصله 105 هذا التعريف وهاته المكانة لمهنة المحاماة إذ جاء ناصا " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ..." وبإرساء منظومة العدالة الانتقالية كنا ننتظر أن تنخرط الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها في إنجاح مسار هاته المنظومة وهو ما من شأنه أن يمكّن البلاد من طي صفحة الماضي الأليم بعد كشف الحقيقة.وقد كرّس الدستور الجديد هذا التوجه لمّا نص صلب الفصل 148 تاسعا " تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها... ولا يقبل الدفع بعدم رجعية القوانين او بسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن " و أمام هذا صدم الراي العام منذ يومين بخبر استقبال رئيس الدولة لأحد المورطين في قضايا التعذيب بل والمطاردين من العدالة و هو وزير داخلية بن علي الحبيب عمار وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حركية غير عادية عبر من خلالها الناشطون عن استنكارهم لما قام به رئيس الجمهورية خاصة وأن هذا الشخص وحسب المحامين النائبين عن المتضررين صدرت في شأنه من القضاء العسكري العديد من بطاقات الجلب والتي رجعت بدون تنفيذ مما دفع أحد المواطنين إلى التبليغ عنه مباشرة إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة وإن ما يثير الامتعاض والقلق العميق أن رئيس الدولة حسب الفصل 72 من الدستور هو الذي يسهر على احترام الدستور وهو رئيس القيادة العليا للجيش وبهاته الصفة فهو رئيس القضاء العسكري الذي أصدر بطاقة جلب في حق هذا المتهم فكيف إذن لرئيس الدولة أن يستقبل أحد المطاردين من القضاء من أجل جرائم تعذيب وقتل وهو رئيس هذا القضاء!وكنت منذ قرابة الشهرين كتبت مقالا اثر انطلاق جلسات السماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة وعبرت صلبه عن استغرابي لعدم حضور رئيس الجمهورية لهاته الجلسة الأولى لما يكتسيه هذا الحضور من رمزية وخاصة لتبليغ رسائل للداخل والخارج بأن بلادنا بصدد طي صفحات الماضي الأليم والنظر إلى المستقبل والتمست من رئيس الدولة فتح القصر الرئاسي لتنظيم أحد جلسات الاستماع" بقصر الشعب" إلا أن ما قام به رئيس الدولة أخيرا من خلال استقباله أحد جلادي الشعب اصابني بخيبة أمل اذ كنت و على اثر تعيينه رئيساً للوزراء في شهر فيفري 2011 عقدت فيه امالا كبيرة لانه كان احد الرجالات الذين قادوا حركة الديمقرطين مع احمد المستيري و الحسيب بن عمار ضد الحكم الفردي لبورقيبة و لانه لم يكن متورطا مع نظام بن علي رغم مشاركته في الحكم لمدة قصيرة أقنعت زملاءي بعدم الاعتراض علي تعيينه أنذاك و ساعدناه في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي افضيً الي تنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011 للمجلس الوطني التأسيسي و كان كرمه المحامون قبل ذالك بصفته اقدم محاميً مرسم في الجدول ثم كرمه المحامون في حفل مشهود عند انتهاء مهامه كرئيس وزراء في شهر نوفمبر 2011 بالمسرح البلدي في العاصمة و بحضور قرابة الالف محامي و ضيوف من الداخل و الخارج و كنت تعرضت للنقد من بعض الزملاء متهمينني بأنني رفعت عنه الغبار بعد سنين من النسيان و هو لا يستحق كل هذا التكريم.و اليوم يتنكر الرجل لا فقط لارثه البورقيبي بعد استقباله لأحد منظمي الانقلاب عليه و هو الذي صنع حملته الانتخابية الرءاسية بركوبه حصان الزعيم بورقيبة بل و الاخطر من كل هذا انه تنكر كذلك لدماء الشهداء و لثورة الحرية و الكرامة التي اوصلته الي سدة الحكم.و اليوم تجد المحاماة نفسها في منعرج خطير اذ ان رسالتها بعد الثورة من المفروض ان ترتقي الي المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الكبري و أولها إقامة العدل و فرض سلطان القانون علي الجميع و لو تعلق الامر برئيس الدولة لذا علينا مع بقية شراكاءنا في منظومة العدالة خاصة من قضاة و محامين و آمنين تحديد الهدف المشترك و هو بناء قضاء دولة يكون متحرر من آية تبعية تلك التي أعاقت مسيرته طيلة ستة عقود ليصبح هذا القضاء يقوم بوظيفة العدل ويؤمن المحاكمة العادلة و يقاوم الفساد و الجريمة المنظمة.و اذ تنتظم اليوم الاحتفالات ب 120 سنة علي انبعاث المحاماة تحت اشراف رئيس الجمهورية فانها مناسبة لتذكير هذا الأخير بان اامحاماة لم و لن تتخلي عن مبادئها و قيمها و ستبقي وفية لاهداف الثورة واقفة الي جانب ضحايا القمع و الانتهاكات و ستتصدي لكل من يحاول تعطيل مسار العدالة الانتقالية و لكل اللوبيات التي تحاول منع قيام قضاء دولة يبسط سلطة القانون علي الجميع.عاشت المحاماة حرة مستقلةمنحازة دائما للشعب