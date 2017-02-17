ألهاكم النمط.. فضاعت البلاد

Vendredi 17 Février 2017





Publié le:2017-02-17 23:18:15

الآية الأولى من سورة التكاثر و التي تتمثّل في قوله تعالى "أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ" كانت عنوانا على مراد الله لمسرحية الجعايبي. هي استعارة ركيكة لا تستقيم لعمل قيل أنّه فني و الحال أنّه سقط إلى القاع السحيق لمّا استعمل كلام الله المقدس في اللوح المحفوظ في موقع لا يعتدل نصّا ولا فكرة ولا معنى. لم تكن المرة الأولى التي تتعدى فيه نخبة النمط على القرآن الذي يمثل كنه هويتها و نبع إيمانها بل كانت تختلق "الشطحات" الفكرية لقياداتها ليحدثوننا عن غرائب مبتدعة كإحلال الخمر والزنا و غيرها من المحرمات التي أجمع السابقون والحاضرون و اللاحقون و الجمهور والأئمة الأربعة والفرق الإسلامية بشتى مدارسها الفقهية على نصوص جوازها أو تحريمها.ما الغاية إذن من العنوان المعتدَى عليه والحال أنه لا يوافق ملصقة المسرحية بصورها وديكورها؟ لعل صاحب الفكرة الجهنمية بحث على الصخب و الإثارة لاسيما وأن مثل هذه الاستعارة تجرّ الى اضطراب اجتماعي و نهم إيديولوجي للعابثين بالهوية فتدرّ ربحا هاما، هنا يستقيم كلام الله " وَلاتَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلاً ". ألم يحسم الدستور الجديد الذي لم يجفّ حبره أمر الهوية و المقدسات في هذا البلد فصفق الجميع و هلل و أنشد حماة الحمى وانهمرت الدموع.تركت نخبة النمط مشاكل البلد من إرهاب و "حرقان" و انتحار و قلة تنمية وتهريب و فقر و أكواخ منتشرة و فساد و رشوة و عنف ملاعب و غيرها من الامراض الاجتماعية التي قطّعت أوصال المجتمع المسالم و اهتمت باثارة الاشمئزاز والتقزز في صفوف عموم الشعب الكرم الذي يعتز بدينه وقرآنه وعاداته وتقاليده. لم ينظر الجعايبي و غيره من نخبة النمط الى كل هذا الكم الهائل من الأزمات بل ساعد الساسة في تخدير المجتمع بسفسطة فارغة واستعارة خاسرة و لغط كالذي يحدثه لعماري وغيره. هذه نخبة نشئت من فراغ روحي و دون احساس بآلام المجتمع الذي يحتضنها فهرعت الى آيات الله تقلّبها كيف تشاء فتفتري تارة وتقتبس في غير مواضعها تارة آخرى.لن يكون الأمر مأسويا اذا اختصت النخبة فقط بهذا الفعل المشين دون الشباب والناشئة ولكن الحقيقة مرة حنظل اذا قلّبنا اوارق الكتب المدرسية أين عبثت النخبة نفسها بعقول المراهقين كما تعبث الفئران في بيت "المونة". كتاب التاسعة أساسي للغة مثلا كان ضحية عبث نخبة النمط، اذ احتوت الصفحة 139 على تمرين يطلب من التلاميذ تحويل الأسماء المنقوصة إلى المثنى فالجمع في آية من سورة يوسف عليه السلام، قال تعالى " وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ‏مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْد رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ " و يطلب في تمرين ثان صفحة 145 أن يثنّي الأسماء الممدودة ثم يجمعها ويغيّر ما يجب تغييره في آية " إِنَّهَا بَقَرَةٌ ‏صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ". هل يصحّ هذا الأمر وهل يبني عقيدة تحترم مقدسات المجتمع و لا تتيه فيها بالعربدة والافتراء؟ هل تجلب مثل هذه التمارين المشوهة على الراحة الإيمانية لتلاميذنا فتزيدهم تيها وضياعا و تجرّهم إلى الزطلة والانتحار والفراغ الروحي. يسلك أبناؤنا إذن نفس طريق النخبة النمط التائهة بين مكتسبات مجتمعها الثقافية و مكتسبات الحداثة الاّ من رحم ربك، فماذا ننتظر في غد قريب؟