Radio Babnet Tunisie  On Air: Majda Erroumi - Aala-Lailah  
Sport

بطولة الرابطة المحترفة - سحب قرعة مرحلة تفادي النزول يوم 21 فيفري

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة ان عملية سحب القرعة الخاصة بروزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستجرى يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري بمقر الجامعة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وستدور مرحلة تفادي النزول بمشاركة 8 اندية هي النادي البنزرتي والترجي الجرجيسي واتحاد تطاوين وشبيبة القيروان والملعب القابسي ومستقبل قابس ومستقبل المرسى ونادي حمام الانف على ان ينزل صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية في حين سيخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
و تنطلق مرحلة تفادي النزول يوم الجمعة 3 مارس المقبل على ان تدور الجولة الختامية يوم الاحد 21 ماي القادم.
ر/حسني



Publié le:2017-02-17 19:20:37

festival-fe6a698e222c6cf8d763b6759e0b7717-2017-02-17 19:20:37
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138580



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11874,5

  • (16/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42192 DT        1$ =2,28557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/02)   902,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138580 393|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires