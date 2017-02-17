بطولة الرابطة المحترفة - سحب قرعة مرحلة تفادي النزول يوم 21 فيفري

Vendredi 17 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 19:20:37

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة ان عملية سحب القرعة الخاصة بروزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستجرى يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري بمقر الجامعة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.وستدور مرحلة تفادي النزول بمشاركة 8 اندية هي النادي البنزرتي والترجي الجرجيسي واتحاد تطاوين وشبيبة القيروان والملعب القابسي ومستقبل قابس ومستقبل المرسى ونادي حمام الانف على ان ينزل صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية في حين سيخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.و تنطلق مرحلة تفادي النزول يوم الجمعة 3 مارس المقبل على ان تدور الجولة الختامية يوم الاحد 21 ماي القادم.ر/حسني