''مواطن صالح'' اذاعة IFM يكسب التحدي ويقابل الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج

Vendredi 17 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 12:40:04

- تمكن صباح اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، السعدي زيداني، أحد أفراد فريق برنامج فز تسمع العز، والمعروف بفقرة مواطن صالح، من كسب التحدي ومقابلة رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وبالتالي تحقيق إنجاز قد يعد هو الأول من نوعه في تاريخ الإذاعات التونسية، نظرا للتلقائية التي تم بها تنظيم اللقاء من دون أي موعد مسبق، وبعيدا عن الإجراءات المعقدة والبروتوكول.بدأت قصة التحدي بمزحة أمس الخميس خلال حصة فز تسمع العز، قبل أن يتم القيام بعملية تصويت، اختير على إثرها السعدي للقيام بتحد، اعتقد حتى أفراد فريق فز أنفسهم أنه سيصطدم بعتبات الفشل، إلا أن السعدي حقق ما لم يكن في الحسبان ونجح في التحدي بعد أن قابل رئيس الجمهورية.