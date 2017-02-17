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''مواطن صالح'' اذاعة IFM يكسب التحدي ويقابل الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - تمكن صباح اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، السعدي زيداني، أحد أفراد فريق برنامج فز تسمع العز، والمعروف بفقرة مواطن صالح، من كسب التحدي ومقابلة رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وبالتالي تحقيق إنجاز قد يعد هو الأول من نوعه في تاريخ الإذاعات التونسية، نظرا للتلقائية التي تم بها تنظيم اللقاء من دون أي موعد مسبق، وبعيدا عن الإجراءات المعقدة والبروتوكول.

بدأت قصة التحدي بمزحة أمس الخميس خلال حصة فز تسمع العز، قبل أن يتم القيام بعملية تصويت، اختير على إثرها السعدي للقيام بتحد، اعتقد حتى أفراد فريق فز أنفسهم أنه سيصطدم بعتبات الفشل، إلا أن السعدي حقق ما لم يكن في الحسبان ونجح في التحدي بعد أن قابل رئيس الجمهورية.








Publié le:2017-02-17 12:40:04

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2 de 2 commentaires pour l'article 138560

Kamelwww  (France)  |Vendredi 17 Février 2017 à 13h 30m |           
الشيء الذي صدمني هو العنوان الذي كتبته صحيفة لابراس: " Essa3di fi Carthage" !
هذه الصحيفة النتنة هل هي تكتب بالفرنسية أم بالعربية أم بالدارجة أم بالأرقام ! شاهد كيف يكتبون حرف العين باستعمال الرقم ثلاثة... تماما كما يفعل البعض من الجهلة لما يكتبون في الجوال أو على مواقع التواصل !
هل هكذا يعلمونهم في معهد الصحافة في تونس ؟
والله أنظر إلى هؤلاء باشميزاز لأنهم لم يفلحوا لا في العربية ولا في الفرنسية وربما الكلاب أوالقطط تستطيع كتابة أشكال أحسن منهم.
لقد قلناها أكثر من مرة : نعم وصلنا إلى زمن الإنحطاط والذلة والجهل ولم نعد نفرق بين الحروف والأرقام... وأصبح العهر ينخر كل شيء.

Bassem Ezzine  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2017 à 13h 00m | Par           
Tres elle promo pour son prochain spectacle ..... 7lowa



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