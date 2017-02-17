هذا السبت: التلفزة التونسية تشرع في تصوير مسلسل رمضان 2017

Vendredi 17 Février 2017

بــاب نــات



نعيم بن رحومة





Publié le:2017-02-17 12:34:59

- بداية من يوم السبت 18 فيفري 2017 ولمدة 14 أسبوع ،تشرع التلفزة التونسية في تصوير أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "الدوامة" للسيناريست الشاب عبد المنعم حواص وإخراج نعيم بن رحومة ،وتنفيذ الإنتاج لشركة سيني تلي فيلم للمنتج محمد الحبيب عطية.العمل الدرامي الجديد الذي يمتد على 17 حلقة ،يشارك في أدواره ومشاهده حوالي 60 ممثلا ،منهم 23 في أدوار رئيسية على غرار وجيهة الجندوبي، لطفي العبدلي، جعفر القاسمي، فتحي المسلماني، أسماء بن عثمان، لسعد بن عبد الله ، محمد علي بن جمعة، مريم بن مامي ، علي الخميري ، حمدي حدة ، رشاء بن معاوية، جوليا الشواشي ... وغيرهم من نجوم الدراما التونسية .ديكورات ضخمة تم تجهيزها لهذا العمل الدرامي الذي سيتم تصويره بأحدث التقنيات والمعدات في أماكن متعددة من تونس الكبرى ( مرناق،سكرة وبومهل) وسوسة وصفاقس إضافة إلى مشاهد سيتم تصويرها بالخارج ....سيناريو المسلسل يروي قصة عداء قديم متجدّد بين عائلتين من كبار الفلاحين، يورّط فيه كل جيلٍ خلَفَه ويستنزفه وفِي إطار صراع العائلتين يجرّ الجيل الجديد رغم علاقات الحب المكتومة إلى دوّامة العداء والانتقام.