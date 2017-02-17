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كوريا الجنوبية: اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ بسبب اتهامات بالفساد

Vendredi 17 Février 2017
وكالات - اعتقل الجمعة رئيس مجموعة "سامسونغ" العملاقة جاي واي لي بعد أن أصدرت المحكمة في العاصمة سول مذكرة اعتقال في حقه.

وقد خضع وريث العملاق سامسونغ جاي واي لي إلى تحقيق لعدة مرات لدوره المزعوم في فضيحة الفساد التي أدت إلى الإطاحة برئيسة باك جون هاي. كما أنه متهم بإساءة استخدام أصول الشركة والإدلاء بشهادة زور.

كما رفضت المحكمة الجزئية المركزية في سول طلبا بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات باك سانج جين الذي يرأس أيضا اتحاد الفروسية الكوري.

هذه الفضائح جاءت بعد أن بدأت شركة سامسونغ، وهي أكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم، في التعافي إثر الخسائر التي تكبدتها من تبعات سحب هاتفها "غالاكسي نوت 7" بسبب انفجار بطاريته.



Publié le:2017-02-17 08:57:07

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