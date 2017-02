Le FMI avertit sévèrement le gouvernement tunisien pour sa gestion à l’aveuglette des deniers publics

Vendredi 17 Février 2017

ne comprennent pas de dispositif dvaluation indpendante





Publi le:2017-02-17 08:38:14

Il y a quelques jours, le FMI (Fonds Montaire International) adresse au gouvernement tunisien un rapport particulirement alarmant et menaant. Ce rapport souligne en rouge fonc et srieusement lincapacit des ministres et hauts fonctionnaires du gouvernement mesurer limpact de leurs dcisions et rglementations, surtout dans un contexte marqu par des caisses publiques quasiment dans terre (presque vides), sans marge de manuvre et maintenues artificiellement sous perfusion. Grce une mendicit immonde et des prts internationaux dsormais consentis en reculant avec taux exorbitants. Et pour cause, les agences de cotation dgradent dramatiquement la crdibilit du gouvernement honorer ses engagements dans des horizons de courts et moyens termes.La capacit du Premier ministre et de ses ministres seniors est mise en jeu, considrant leur autisme, amateurisme et flagrants dlits dans de nombreux dossiers rcemment mis en exergue par les mdias. Je ne les nomme pas, tellement ils sont nombreux, scandaleux et accablants.Avant daller plus loin et pour des raisons de crdibilit, voici un extrait de ce rapport dsormais accessible sur le web. Le rapport, dans sa page 51, mentionne en toutes lettres aux responsables gouvernementaux (ministres notamment)et financires, mais elle ne prpare ni ne publie aucun commentaire sur les projets de budget annuel. Le Parlement ne comprend pas le service budgtaire spcifique, mme si les parlementaires sont assists par quelques fonctionnaires attachs aux commissions des finances. Les conomistes de banques ou universitaires sexpriment peu sur ces sujets. . Le rapport est tlchargeable au lien suivant : www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2016/cr16339f.pdf Cest simplement effarant que les universitaires conomistes de la Tunisie fassent profile bas, business as usual, se cachent la tte, faisant lautruche et nosant pas se mouiller, mme si leurs propres caisses de scurit sociale et de retraite sont sur le bord de la faillite! Simplement incomprhensible!Les propos du FMI font rfrence lincomptence patente des ministres et des hauts fonctionnaires en matire dvaluation, de rdition de compte et de gestion axe sur les rsultats. Pire encore, les experts du FMI font rfrence un illettrisme handicapant en matire dvaluation, particulirement chez les ministres grant les plus gros portefeuilles, savoir de dizaines de milliards de dinars, ou deuros emprunts grands frais.Prenons par exemple, le dossier des logements sociaux et les signataires passs avec arrogance la tlvision. Ces signataires solennellement soumis et concentrs (yeux bas) pour signer un programme au profit des plus dmunis, mais en confiant largent aux plus nantis dun club ferm dentrepreneurs de Sousse et de Tunis. On y remarque avec effroi, le Premier ministre, paradant sans vergogne, sa ministre des Finances (en bon-enfant nave et dompte), son ministre de lÉquipement (stoque et tlguid par des intrts opaques), le Gouverneur de la Banque centrale en personne (en stipendi prt tout, malgr ses cheveux blancs et mon respect son pass).Oui, tous la tl pour une entente fumeuse et pour signer des dpenses qui coutent des milliards pour les contribuables, sans jamais bnficier dvaluation pralable (ex ante). Cest simplement scandaleux, digne de la Tunisie des annes 60.Dieu merci, certains parlementaires plus allums que ces signataires montrs en flagrant dlit, montent au crneau pour bloquer et demander des explications, voire mme la dmission des principaux fautifs, malgr leur navet et pardon manifeste et dplorable, y compris le Premier ministre et son excellence le gouverneur de la Banque centrale.Dans les pays dmocratiques qui se respectent, un gouverneur de la Banque centrale ne courbe pas facilement lchine pour se soumettre patte blanche aux dictats du gouvernement, moins quil ait lui aussi des comptes ailleurs dans les paradis fiscaux. En principe, le gouvernement gre la politique conomique et la Banque centrale gre distance la politique montaire de faon neutre et impartiale, considrant que les acteurs conomiques sont rationnels et anticipent les bavures montaires et fiscales.Lautisme du gouvernement actuel quant limportance de lvaluation des politiques est simplement contagieux et proccupant.Pourtant lvaluation des programmes gouvernementaux nest rien dautre quun processus rcurrent et systmatique qui utilise les mthodes de recherche rigoureuses pour statuer sur la conception, la pertinence, lefficacit et les retombes (directes ou indirectes) des mesures envisages et des milliards engages. Cela sapprend et le premier ministre ainsi que le prsident du parlement peuvent organiser ce sujet des formations pour leurs subalternes, pour ne pas gaspiller les deniers publics par des dcisions et rglementations prement discutes, mais au bout du compte dcides laveuglette.Le verdict du FMI nest pas seulement destin aux gouvernements et aux mdias; pire encore il met en cause le silence complice des universitaires et pseudo-experts conomistes montrs maquills volont sur des plateaux de tlvision et damusement de foules inconscientes; et des annes-lumire des enjeux en prsence. Une socit sans intellectuels intgres et avertis est une socit sans immunit ni dfense!Un gouvernement sans conviction et engagement pour mesure ses performances et les impacts de ses actions ne peut pas apprendre de ses erreurs, et encore moins donner des leons en faveur dune gouvernance claire par les rsultats des valuations et respectueuse des sacrifices des payeurs de taxes. Ceux-ci se privent de consommation en payant des taxes, pensant confier ces taxes un gouvernement honnte, sens, intgre et surtout transparent.Faute de quoi, le gouvernement actuel persiste, peut-tre sans le savoir, dcevoir ses citoyens, ses lecteurs et ses agendas lectoraux.Asef Ben Ammar,Ph. D. Universitaire