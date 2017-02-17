ترامب يشن هجوما لاذعا على وسائل الإعلام الأمريكية ويتهمها بانعدام النزاهة

Vendredi 17 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-17 07:19:47

- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على وسائل الإعلام الأمريكية، في معرض دفاعه عن سجل أداءه خلال أسابيعه الأولى في البيت الأبيض.والتقى ترامب المراسلين طوال 76 دقيقة في مؤتمر صحفي، وأخبرهم أن "مستوى التضليل (انعدام النزاهة) كان خارج السيطرة" مستشهدا في ذلك بتغطية مزاعم اتصالات حملته الانتخابية بمسؤولين روس.ويقول منتقدوه إن رفض قراره بحظر سفر مواطني دول شرق أوسطية، واستقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين مؤشران على أن البيت الأبيض في حالة فوضى.لكن الرئيس استغل خطابه للترويج لما أنجزه من الوفاء بوعوده خلال حملته الإنتخابية، وقال إن عمل إدارته يشبه"جهازا أعيد تعديله".وافتتح ترامب تصريحاته بهجوم عنيف على وسائل الإعلام، لتقليلها من إنجازاته بعد أن "ورث فوضى في الداخل والخارج".وأشاد كذلك بإدارته "للتقدم الملحوظ الذي حققته"، مشيرا إلى ارتفاع أسواق الأسهم والحملة التي تشنها على الهجرة غير الشرعية كدليل على نجاحه.وجاء مؤتمر ترامب في البيت الأبيض، في أعقاب إجبار مستشار الأمن القومي على الاستقالة، وسحب وزير العمل، الذي اختاره، ترشحه للمنصب.وتقدم مايكل فلين باستقالته الأثنين الماضي، بعد تسريبات حول تضليله نائب الرئيس مايك بينس، حول ما إذا كان قد ناقش العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في واشنطن، قبل اختياره لمنصب مستشار الأمن القومي.وإذا كانت تلك المزاعم صحيحة، فقد يكون فلين انتهك القانون الذي يحظر على المواطنين العاديين القيام بمهام دبلوماسية أمريكية.