العكرمي : الغنوشي كان حب يحط سنية بن تومية والا ابراهيم القصاص رئيس جمهورية راهو حطهم ..

Jeudi 16 Février 2017





Publié le:2017-02-16 23:42:46

لابد من العودة الى "اللّوبانة" او العلكة التي افرط البعض في مضغها ولاكها البعض الآخر حتى ماعت ، تلك الاسطوانة المشروخة التي مازالت ترددها المجموعات الانقلابية وتهدف الى الاساءة من خلالها لمرحلة حكم الترويكا وإبرازها كمحطة للنسيان بعد ان تعمدوا التسويق لها كنكبة اتعس بكثير من النكبات التي مرت على تونس عبر العصور ، لكن حين تشرع في البحث عن الاسباب والدوافع وتطالبهم بتقديم احصائية في التجاوزات او الجرائم الافتراضية التي وقعت في المرحلة الفاصلة بين اواخر 2011 الى حدود 2014 ، لا تسمع منهم غير " يأكلون السمك ..ينامون في الشيراتون..سلموا البغدادي المحمودي..يشتبه في اصطحاب زوجاتهم في مهمات رسمية ..عندو قطعة ارض في البحيرة ...شرا سيارة جديدة من الدار..توسط لقريبو في وضيفة ..والى ذلك من "الجرائم او المجازر" التي تسوق لها الطائفة المفلسة ، لقد فشلوا في ايجاد تهمة سمينة يقدمونها للمجتمع ويدينون بها خصومهم امام الراي العام ، فعرجوا على الاحداث الروتينية يحشونها ويهجنونها ثم يقدمونها كجرائم تفوق ما اقدم عليه المخلوع طوال نكبة الــ23 سنة ، يعتبرون تناول السمك في القصر جريمة تفوق اغتيال صالح بن يوسف ، ويعدون النوم في الشيراتون مجزرة تفوق كارثة الــ30 الف سجين وآلاف المهجرين ومثلهم من الشهداء وضحايا التعذيب بين اعاقة وسقوط .العودة الى هذا المحور حتمه التصريح الاخير للقيادي الرحالة او الطوافة لزهر العكرمي ، الذي وفي سياق تهجمه على الرئيس السابق المنصف المرزوقي وحتى ينال منه اكد ان لا وزن له وانما نصبه الغنوشي ، ولو اراد الغنوشي تنصيب سنية بن تومية او القصاص في منصب رئاسة الجمهورية لفعل !!! اساليب ممجوجة وتلاعبات وقحة بالمعلومة ، لان العكرمي يعلم جيدا أن المرزوقي تم تنصيبه بموجب نتائج الانتخابات التي تقدمت فيها النهضة باشواط كبيرة على بقية الاحزاب متبوعة بالمؤتمر من أجل الجمهورية ، ولما اختارت النهضة ادارة المرحلة الانتقالية بعقلية جمعية وبنظام برلماني كان لابد من اسناد منصب الرئاسة لزعيم الحزب الثاني ، وليس لابراهيم القصاص ولا لبن تومية كما يزعم العكرمي ، كما ان المنصب لم يكن منة من زعيم النهضة بل نتيجة حتمية لتوافقات راعت التقدم الكبير للنهضة ، مع تقديم مقاربة تؤدي الى شراكة حقيقية وليست وهمية .ولا شك يعلم العكرمي والكثير من في خندقه ان توليفة الترويكا ونسيجها وقياداتها هي التي انقذت تونس من مصير دول الجوار القريب والأقرب ، ثم ان السر وراء التهوين من مرحلة الترويكا والغمز واللمز ياتي على خلفية دقة ومفصلية تلك المرحلة ، فالقوم يعلمون ان التاريخ لن يجود عليهم بمثل تلك اللحظة التي وقّع فيها الرؤساء الثلاثة اول دستور تونسي كتبته مؤسسات الشعب المنتخبة ، هم يعلمون ان التاريخ بعد قرن او قرنين سينسى الشغب السياسي مهما تعاظم واثر سلبا وسيطوي الهوامش والفواصل ، فقط سيذكر الشخصيات والاحزاب التي قادت اول تجربة ديمقراطية في تاريخ تونس الحديث والقديم ، ويستحضر للأجيال المتعاقبة صورة الثلاثي الذي افتك لحظة توقيع الدستور من انياب قراصنة الانقلابات .