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صرخة فزع وطلب نجدة من ال ONAS

Jeudi 16 Février 2017
بريد القراء - نحن متساكني الحي الكائن بنهجي سيدي الرزيق و سيدي البشير طريق رواد أريانة الشمالية نعاني من انسداد بالوعات مجاري الصرف الصحي بالرغم من تدخل الديوان في عديد المناسبات (حلول وقتية)، حيث تسبب ذلك في خروج مياه مستعملة وملوثة وانبعاث روائح كريهة و جراثيم تخلف مشاكل صحية لسكان الحي و مع العلم أن هذه الوضعية تتكرر باستمرار دائم طيلة السنة.

وأمام هذه الوضعية المزرية والكارثية نطلب من المسؤولين التدخل السريع و إيجاد حل جذري و نهائي لهذه المشكلة.
الرجاء منكم إبلاغ أصواتنا.







Publié le:2017-02-16 21:22:21

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