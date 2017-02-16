اللاعبة الدولية منى شباح ضمن قائمة افضل لاعبات لشهر جانفي في البطولة الفرنسية

Jeudi 16 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 14:35:14

- اختيرت اللاعبة الدولية منى شباح (شامبري توران الفرنسي) ضمن قائمة افضل 3 لاعبات لشهر جانفي وذلك في الاستفتاء الذي تنظمه رابطة كرة اليد النسائية الفرنسية.وتم اختيار شباح من قبل لجنة تحكيم (تضم 11 مدربا ينشطون في الرابطة الفرنسية لكرة اليد النسائية) وذلك الى جانب كل من اللاعبتين اماندا كولزينسكي (بوزنسون ) وجاين شوماخر (نيس).وجاء على الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة اليد للسيدات ان الدولية التونسية منى شباح عادت بقوة الى المباريات بعد المشاكل التي تعرضت لها على المستوى البدني في المرحلة الاولى من الموسم الرياضي ليحقق فريق شامبري النتائج تلو الاخرى ويفرض نفسه كمرشح بارز في السباق من اجل المرور الى مرحلة البلاي اوف.ويتواصل التصويت لاختيار افضل لاعبة في البطولة الفرنسية على شبكة الانترنات الى غاية يوم الاحد 19 فيفري الجاري وللاشارة تحتل شباح المركز الثالث في ترتيب الهدافات برصيد 63 هدفا (خلال 9 مقابلات) خلف لاعبة ديجون سنيا فراي ب71 هدفا (من 12 مباراة) ومالين هولتا من فريق نانت ب64 هدفا (12 مباراة).ر/إص