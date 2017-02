Virée dans la Médina de Tunis : entre le «branding» touristique et les barbelés cyniques de l’ambassade France

Jeudi 16 Février 2017





Publi le:2017-02-16 08:01:14

Les derniers jours, plusieurs mdias ont trait dvnements et dinformations portant sur des programmes visant ramnager le grand Tunis, rhabiliter la mdina et valoriser limmense potentiel conomique et culturel de cette ville plusieurs fois millnaire. Il y a deux jours, les mdias ont notamment montr des personnalits franaises parader dans la mdina et prsentes comme un mlange des bailleurs de fonds, de diplomates, dlus locaux ou de membres de gouvernement. Ce cortge diplomatique, politique et mdiatique met en relief les travaux raliss, les contributions et des parties prenantes animes, le tout dans un dcorum somptueux et fastidieux. Oui, il sagit l de trs bonnes nouvelles pour les habitants et les visiteurs de la ville et de la Mdina. La mdina a besoin de visites de dlgations trangres, de programmes de rhabilitation et dinvestissements majeurs; stratgiquement conus et valus.Mais bien scruter la vire de cette dlgation diplomatique dans les ruelles de la Medina, on ne peut occulter certaines contradictions et taire de srieux enjeux pouvant contrebalancer les effets de ces programmes, en termes dimpacts tangibles et immdiats sur la mdina, sur ses citoyens et sur ses acteurs conomiques.Trois contradictions sont patentes dans ce mange politico-diplomatique. Il suffit de discuter avec les commerants, les serveurs du Caf de la Zitouna ou encore les libraires de la Mdina pour se rendre compte de ces contradictions et comprendre comme cette gesticulation alimente les moqueries, les sarcasmes voire mme la dfiance des Tunisois et Tunisoises lgard de ce quon leur prsente en image bling-bling, avec jasmins, eau de rose et youyou dans des reportages films sur-mesure avec morceaux choisis scrupuleusement slectionns au gr des acteurs en prsence et de leurs agendas politiques.La suite de ce billet traite sommairement de ces 3 contradictions.La premire contradiction a trait aux personnalits et ressources franaises mobilises pour loccasion et leur rel impact sur le vcu des habitants et des visiteurs dune mdina, dont une large partie est dshrite et vivant des annes-lumire de la civilisation et des aspirations une vie dcente et digne. Ce quon nous a montr dans les mdias tait prodigieux : lue parisienne moderne et super maquille, escorte par un ambassadeur de France qui se pavane en matre de crmonie, suivi par un ministre tunisien taciturne, cras et donnant limpression dtre un simple guide touristique ou plutt un samsar foncier (courtier en immobilier).Tout ce beau monde dambule dans des ruelles dsertes dune Mdina, dhabitude grouillante de vie, mais vide pour la circonstance. Les intervenants films ne tarissent pas dloges au sujet dun suppos cofinancement octroy par lAgence franaise de Dveloppement, principalement sous forme de prts avec intrts composs. Ne connaissant pas les montants engags, ni les parties prenantes et encore moins les promoteurs fonciers slectionns pour en tirer profit, je ne peux penser quaux pauvres jeunes filles, travailleuses du sexe qui sont sur la rue Zarkoune, juste une centaine de mtres des lieux de la visite, et qui travaillent 24 heures sur 24 dans des btiments en ruine, infects et dun autre ge. Ces jeunes filles, souvent enleves de force de leurs milieux familiaux et mises en esclavage sexuel (par leurs proxntes, souvent des policiers) survivent dans l'exploitation et la maltraitance au su et au vu de tout le monde de la Medina! On se demande comment la dlgation franaise, pourtant trs acquise et sensible au bien-tre des femmes na pas pu sen rendre compte et surtout rester indiffrente leurs conditions. Ces jeunes filles dont le nombre est estim plus de 350 mritaient pourtant un geste salvateur, une visite de courtoisie, sinon un investissement pour ramnager leur lieu de vie et mettre aux normes leurs troites cellules denfermement pour le travail. Sans blague, nous invitons lambassadeur (OPA) faire une visite inopine dans ces lieux, juste pour voir de ses propres yeux, constater la dchance humaine et les conditions abominables de travail et de vie de ces jeunes filles souvent chasses de leur milieu rural par la pauvret et les injustices accumules depuis la colonisation, mais pas seulement.La deuxime contradiction tient au branding touristique mis en branle par madame la ministre du Tourisme. Ce branding veut prsenter Tunis comme une ville et une mdina mritant le dtour et la visite pour les touristes du monde entier, sans distinctions dorigine et de culture. Pas de doute, la ville de Tunis et sa Mdina constituent un trsor pour lhistoire et pour lhumanit; un espace prserver et valoriser. Les ruelles de la Mdina de Tunis et ses lieux de commerce, de savoir (Ezzitouna) et dart ont enfant de grands penseurs et savants dans les diverses disciplines scientifiques depuis le 7e sicle. Mais, ceci est un autre sujet et revenons notre contradiction!Aujourdhui, les visiteurs, leurs tours oprateurs et les acteurs du tourisme se demandent pourquoi le gouvernement ne commence pas par amnager laccs la mdina en rendant le passage paisible, agrable et dsarm, depuis les ruelles adjacentes. Étant amateur de ma ville natale, jai fait ce chemin plusieurs fois pour faire visiter la mdina mes enfants et amis universitaires du Canada; et il ny a pas une seule fois, o on ne se trouve pas choqus, offenss parfois accrochs dans nos vtements (et intgrit) par les barbels entourant lambassade de France et les chars dassaut rigs autour de cet difice mal entretenu et conu dans un style architectural qui contraste avec la ville, sa Medina et les rgles darchitecture requise pour lamnagement du Grand Tunis. Mme si nous ne minimisons pas les risques lis au terrorisme visant la France et la Tunisie, on peut se demander et avec insistance pourquoi n'a-t-on pas envisag de dlocaliser cette ambassade pour viter aux simples citoyens et aux anonymes visiteurs ce dcor apocalyptique et ces paysages de gurillas urbaines lentre mme de la Mdina, et en plein cur de Tunis. Ce paysage est cruellement traumatisant et bouleversant; il donne limpression quil murmure, mme aux plus tmraires : vous n'tes pas en scurit ici et loignez-vous vite, la bavure policire est probable !Quand allons-nous voir lambassade de France vacuer la principale artre de Tunis et seffacer de lentre de la mdina historique? Je vous assure que cela fera revenir des dizaines de bateaux et des bus pleins de touristes pour visiter la Mdina paisiblement.La troisime contradiction est plutt Tuniso-tunisienne; elle a trait lincapacit de notre gouvernement de reflter les prfrences de ses citoyens tunisiens, aussi ses carences en matire de ralisation des tudes valuatives requises pour dmontrer, preuve lappui, deux vidences pourtant intuitives et simples dgager. La premire vidence suggre que, quelle que soit la crativit du branding touristique valorisant la Medina, cela ne peut avoir un impact rel et rentable si lentre de la Medina, on se fait accrocher par les barbels de lambassade de France, ou on se fait malmener et scruter par un regard agressif des soldats barricads derrire de sacs de sable, arms de canons et chars dassaut de dernire gnration. Le branding dvelopp par la ministre du Tourisme constitue un bluff monumental, couteux en taxes et un non-sens ds quon passe devant lhorrible paysage de lambassade de France, et ce en direction de la Mdina. La deuxime vidence a trait au fait que les financements de lAgence franaise du Dveloppement auraient mieux, dans un premier temps, cibl la dlocalisation de lambassade de France du cur de Tunis, pour rendre service aux citoyens et visiteurs de la Mdina. Oui, la localisation actuelle de lambassade de France cote cher aux payeurs de taxes tunisiens : en plus du financement ddi aux forces de scurit (plus de 120 soldats et policiers mobiliss en permanence) prsentes 24 sur 24 et 7 sur 7, les pitons et les automobilistes de Tunis doivent contourner les 4 routes adjacentes totalement bloques, perdant ainsi des milliers d'heures de travail suite aux embouteillages lis (heures perdues pour la cration des richesses et le PIB du pays), sans compter les effets indirects manant du renoncement des touristes de visiter une Mdina dont lentre principale est truffe de soldats, de barbels, chars et autre armada protgeant au mieux une dizaine de diplomates occupant cette grotesque btisse, ressemblant plus un bunker qu un difice diplomatique discret et intgr au paysage. Les missions diplomatiques amricaines, anglaises, italiennes et allemandes, jadis prsentes dans le mme quartier, ont compris cette contradiction et ont choisi de se dlocaliser dans la banlieue de Tunisie. Les habitants de la Medina de Tunis leur sont et leur seront trs reconnaissants et invitent, au passage, lAgence franaise de Dveloppement mobiliser un financement adquat pour dmnager lambassade France vers la priphrie de Tunis.Et pour aller plus loin dans la dolance et lespoir rpublicain, pourquoi ne pas installer la place actuelle de l'ambassade de France (une fois vacue ailleurs) un muse digne de lhistoire de la Mdina de Tunis.(*) Asef Ben AmmarPh. D.Universitaire