الرابطة المحترفة الاولى نتائج الجولة الاخيرة

المجموعة الاولى
ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / النادي البنزرتي 2-صفر
ملعب سيدي بوزيد النجم الاولمبي بسيدي بوزيد/ النجم الساحلي 1-صفر
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان / شبيبة القيروان 1-1
ملعب جربة حومة السوق الترجي الجرجيسي/ اتحاد تطاوين 1-1
المجموعة الثانية
في المرسى مستقبل المرسى - النادي الافريقي 1-صفر
ملعب حمام الانف نادي حمام الانف/مستقبل قابس 1-3
الملعب البلدي ببوشمة الملعب القابسي/الاولمبي الباجي 1-صفر
ملعب رادس الترجي الرياضي/ نجم المتلوي تدور حاليا
Publié le:2017-02-15 17:11:21
Par:langdevip (France )
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