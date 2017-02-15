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Sport

الرابطة المحترفة الاولى نتائج الجولة الاخيرة

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة الاخيرة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت يوم الاربعاء الاربعاء 15 فيفري

المجموعة الاولى
ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / النادي البنزرتي 2-صفر
ملعب سيدي بوزيد النجم الاولمبي بسيدي بوزيد/ النجم الساحلي 1-صفر
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان / شبيبة القيروان 1-1
ملعب جربة حومة السوق الترجي الجرجيسي/ اتحاد تطاوين 1-1


المجموعة الثانية
في المرسى مستقبل المرسى - النادي الافريقي 1-صفر
ملعب حمام الانف نادي حمام الانف/مستقبل قابس 1-3
الملعب البلدي ببوشمة الملعب القابسي/الاولمبي الباجي 1-صفر
ملعب رادس الترجي الرياضي/ نجم المتلوي تدور حاليا

Publié le:2017-02-15 17:11:21

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