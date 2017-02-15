الرابطة المحترفة الاولى نتائج الجولة الاخيرة

Mercredi 15 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 17:11:21

- في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة الاخيرة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت يوم الاربعاء الاربعاء 15 فيفريملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / النادي البنزرتي 2-صفرملعب سيدي بوزيد النجم الاولمبي بسيدي بوزيد/ النجم الساحلي 1-صفرملعب بن قردان اتحاد بن قردان / شبيبة القيروان 1-1ملعب جربة حومة السوق الترجي الجرجيسي/ اتحاد تطاوين 1-1في المرسى مستقبل المرسى - النادي الافريقي 1-صفرملعب حمام الانف نادي حمام الانف/مستقبل قابس 1-3الملعب البلدي ببوشمة الملعب القابسي/الاولمبي الباجي 1-صفرملعب رادس الترجي الرياضي/ نجم المتلوي تدور حاليا