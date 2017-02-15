كرة اليد - اقالة المدرب الوطني حافظ الزوابي

Mercredi 15 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 12:20:30

- أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن " اقالة مدرب المنتخب الوطني حافظ الزوابي" من مهامه على راس الاطار الفني لمنتخب الاكابر.وبرّرت جامعة كرة اليد قرارها في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء " بعدم بلوغ الأهداف الرياضية المتفق عليها في عقده وهي الترشح للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016 والدور ثمن النهائي لبطولة العالم لكرة اليد في فرنسا 2017" وفي المقابل ارتات الجامعة تثبيت كل من المدرب الوطني المساعد محمد علي الصغيّر في خطة مدرب وطني مكلف بصنف الأواسط والمعد البدني منصف الشريف في خطة مكلف بباقي أصناف المنتخبات الوطنية".ويذكر ان الزوابي تسلم مهامه على راس الاطار الفني الوطني خلفا للفرنسي "سيلفان نوي" في شهر مارس 2016 ر- م ف