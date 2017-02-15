قادة ليبيون يتوصلون لاتفاق في القاهرة على إجراء انتخابات بحلول فيفري 2018

Mercredi 15 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-15 11:12:58

- تفق قادة ليبيون في القاهرة من بينهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العسكري الليبي خليفة حفتر على العمل من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحلول فيفري المقبل.وأكد القادة الليبيون التزامهم ببذل الجهود لحقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية واستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى.واتفق القادة على معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، من بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى الليبي لحكومة الوفاق الوطني بزعامة السراج ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى وإختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذي يُعد أعلى هيئة استشارية في البلاد.وكان أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبلوا الاثنين والثلاثاء عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي.وأوضح بيان أصدره المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي عقب الاجتماعات أن اللقاءات بين القادة الليبيين أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية "غير القابلة للتبديل أو التصرف" في مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره.وذكر البيان أن الزعماء الليبيين اتفقوا أيضا على رفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.