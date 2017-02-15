قراءة نقدية لمشروع قانون الانتخابات الجامعية

Mercredi 15 Février 2017





Publié le:2017-02-15 11:19:26

الجامعة التونسية على أبواب انتخابات لتجديد مجالسها العلمية و عمدائها و تركيبة مجالس جامعاتها وفق قانون جديد على ما يبدو بعد مطالبة عدد من الجامعيين و خصوصا النقابات بدور تقريري للمجلس العلمي للمؤسسة و انتخاب مباشر للعميد من قبل مجمل الأساتذة مهما كان تصنيفهم المهني. المشروع غادر الغرف المغلقة و تسرّب الى البريد الالكتروني فوجدت نسخة منه كُتب على أول أوراقها "سرّي" فعرفت علّة سريّته و خشيت موافقة الجامعة العامة للتعليم العاليكعادتها دون استشارة الجامعيين.يهدف المشروع الجديد كما دُوّن على أولى صفحاته إلى التأسيس لانتخابات وفق برامج واضحة وجليّة يعلم فيها الناخب مسبقا مرادَ ترشّح زيد أو عمرو فيواكب طريقة اشتغاله طيلة فترة إدارته ويساءلهإن فشل في تحقيق مبتغاه أو أظهر ما يعكّر السير الطبيعي للمهمة البيداغوجية أو الإدارية للمؤسسة الجامعية.يطمح هذا المشروع أيضا إلى تحقيق استقرار لهياكل الجامعة للنأي بها عن التجاذبات الايديولوجية والسياسية كما يقرّ ضمنيا مبدأ المساءلة حين يشير إلىإمكانية عزل العميد أو المدير في حالة تصويت ثلثي المجلس العلمي بذلك.لكنّهذا المشروع قد أعدّ على عجل فشابته عديد المعطّلات التي تحول دون تحقيق أهدافه المرجوّة. لذا وجب توضيح عدد من النقائص و بيان وضعيات غامضة قد تحدث ولا يجد لها القانون المزمع تطبيقه حلولا منطقية. لا سيّما وأنّه تجاهل الإشارة إلى مدّة التكليف التي تمكّن فعلا من الاستقرار ولا تجرّ جامعاتنا إلى ديكتاتورية مقيتة تمارس على النخبة الأكاديمية لهذا البلد. لعل انتخاب العمداء على دورتين : دورة ضبط قائمة المترشحين ودورة للتصويت المباشر من قبل كافة الأساتذة تعد نقطة ايجابية جاءت لتحل اشكالا كثيرا ما عانته مؤسساتنا الجامعية حين يتحصّن العميد بأحد الأصناف ولا يبالي بالبقية فيمارس تفرقة بغيضة تعمّق الهوّة وتقف حدّا نحو النهوض بجامعتنا فيتدنّى المستوى المعرفي والبحثي و لعل ترتيب جامعتنا في المجمل أبلغ دليل على ذلك. يبقى القانون مبهما في وضعية عدم توفر مترشحين اثنين او انعدام صنف أو في مؤسسات حديثة العهد فهل تلتجأ الوزارة الى التعيين و ما أدراك ما التعيين؟لم يخبرنا مشروع القانون أيضا اذا كان انتخاب المجالس العلمية لكل مؤسسة متزامنا مع انتخاب العميد أو سابقا لذلك الأمر و لم يخبرنا عن احتفاظ كل صنف بعدد ممثليه أو تنسيب التمثيلية حسب حجم المؤسسة و تشكيلتها العلمية. كيف ينتخب مجلس علمي لمؤسسة يؤمّها استاذان من صنف أ و عشرون استاذا من صنف ب و بعض المبرزين؟ هل يكون المجلس العلمي ممثلا فعليا لحاضر ومستقبل المؤسسة؟ نقاط عديدة لا بدّ من تدارسها قبل اعداد المشاريع السرية. هنا قد تشتد رياح الكيد على العميد المفعول به و تشرئب الاعناق الى كرسيّ العمادة لا سيّما اذا تمكن المجلس من حق سحب الثقة فيكون مقرّرا في هاته الحالة و مستشارا في غيرها من الاشكالات.يبقى اللغط الكبير ممثلا فيما حدده المشروع المزمع تنفيذه بخصوص انتخاب رئاسة الجامعة و تركيبة مجلسها. هذه الترهات تحمل الى الاستغراب الشديد عندما تعتزم تطبيق الانتخاب على القائمة فيجبر رئيس الجامعة الى اختيار لون أو رمز( غير النخلة والحمامة والمنجل) و كأننا حديثي عهد بالديمقراطية التي مارسها ولا يزالون، الأساتذة الجامعيون منذ عقود وحتى في أعتى ردهات الديكتاتورية. انتخاب القائمة ترك أثرا عميقا في نفس عموم الشعب الذي كان يرمي الورقة ملونة بشتى الألوان و تتحول داخل الصندوق الى حمراء قانية بلون الديكتاتورية.هكذا كان التحكم في عصب المجتمع بأسره فهل يراد ذلك الأمر للجامعة بعد الثورة؟ انّ الانتخاب الديمقراطي ضارب في القدم في ذهن الجامعي روحا وممارسة وله الحق بين المزج بين القوائم و انتخاب أفراد دون غيرهم اذ أنّ الامر لا يعدو ان يكون سوى سجال أكاديمي بالأساس.لقد اعتمدت انتخابات ما بعد الثورة على نظام أفضل البقايا و العتبة لحشد تمثيلية كبيرة وشاملة لمختلف الأطياف فهل تتغيب الجامعة عمّا يعيشه المجتمع المدني والسياسي و لا تطعّم المجلس بأصوات مخالفة تراقب سير الفترة النيابية و تسهر على تنفيذ البرامج المعلنة ابان الترشح. المشروع نفسه يقنّن اختيار نوّاب رئيس الجامعة و يجمعهم الى قائمته الانتخابية فهل يحتاج النائب الى مشروعية انتخابية أو الى مجرد حسن اختيار من قبل رئيس الجامعة اذ يناط بعهدتهم النيابة و المساعدة. فان انتُخبوا مباشرة فقد يفوق عدد أصواتهم اصوات المترشح للرئاسة فهل يقضّي النائب في هاته الحالة كامل الفترة سندا للرئيس المنتخب؟ هناك نقائص أخرى يمكن تجاوزها اذا دُرس هذا المشروع بمعية المجالس الجامعية و الهياكل النقابية و ضبطت في الحين استشارة سريعة تطرق اذهان الأساتذة فيصدر القرار أو المنشور وفق تطلعات الجسم الأكاديمي للجامعة التونسية و ينال الحظوة والترحيب.