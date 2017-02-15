انتكاسة حقوق الانسان.. ''أمنستي'' والفضيحة الدولية

أحدث التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 10 فيفري الجاري حول انتشار انتهاكات حقوق الانسان في تونس صدمة لدى كثير من الدول الداعمة لتونس اقتصاديا وماليا وسياسيا، والامر بالفعل مفزع لأن التقرير الصادر عن المنظمة الدولية الحقوقة في 56 صفحة قدم تفاصيل موجعة عن انتهاكات جسيمة وواسعة ومتعددة لحقوق الانسان الاساسية، ويأت التقرير في سياق حقوقي متأزم تعددت فيه عمليات المنع والتضييق على الحريات والتعدي على الحقوق الفردية والجماعية.
التقرير الصادر عن "أمنستي" تحت عنوان ["نريد نهاية للخوف": انتهاكات حقوق الانسان في سياق حالة الطوارىء في تونس] يأت أيام قليلة فقط بعد صدور منشور حكومي موجه للاعوان العموميين، يضيق على الحق في النفاذ للمعطيات الادارية ويحرم الاعلاميين من الحصول على المعلومة في الوقت المستوجب، وصادر بذلك حقوق اساسية في الدستور والقوانين ذات الصلة، أدانته كل الاطراف المعنية بالشفافية والاعلام والتعبير ومع ذلك لم تتراجع الحكومة في تطبيقه.
والحقيقة أن المخاوف صارت حقيقية وعميقة، لأن الامر يأت في ظل تأزم اقتصادي واجتماعي وسياسي، يفسر حالة الاختناق التي صارت عليها الحكومة، التي اصبحت تضيق بالنقد وبكشف عوراتها المتعددة، وانفراط عقد حكومة "الوحدة الوطنية" المزعومة واتساع جبهة المعارضة، وتأزم العلاقة خاصة مع اتحاد الشغل الذي اصبح ينادي بشكل مباشر بتغيير وزير التربية المثير للقلاقل، وتراجع التنافسية والترقيم السيادي، وتراجع السياحة وتصاعد العجز التجاري وتدهور الدينار في ظل ركود النمو، وصعوبة التداين وتزايد البطالة وتدهور المقدرة الشرائية، جعل الحكومة تلجأ للحلول المنعية والتضييقية التقييدية وحتى الزجرية والقمعية.
والفضائح الحقوقية تتعدد لانه في ظرف يومين يقع اعتقال صحفي من قناة "نسمة" اسكندر العلويني ومصور مرافق له العربي العياري، اعترف احد قيادات النقابات الامنية ان الامر تم فيه تجاوز للسلطة، اعتقال ادانته نقابة الصحفيين التي تحدثت عن "عودة ممارسات الاستبداد ضد الصحفيين" من وزارة الداخلية، كما تم في اليوم الموالي سرقة حواسيب من منزل الصحفي بنفس القناة زياد الهاني، الذي اعتبر ان عملية السرقة مرتبطة بتصريحه ضد وزير الداخلية في خصوص اعتقال زميله.
في نفس الوقت يقع التعامل مع التحركات الاجتماعية الاحتجاجية في الجهات بطريقة بوليسية، وآخرها توجيه استدعاءات لكافة المعتصمين سلميا بمقر معتمدية سبيطلة كمشتكى بهم حسب ما نشره "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" على موقعه الرسمي الذي نشر فيه صور للاستدعاءات، كما يتم شيطنة الحراك الاجتماعي وهرسلة المحتجين قضائيا وامنيا، وهو ما استهجنته "التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية" التي عابت ما وصفته "سياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية"، مقدمة جردا تفصيليا للمحاكمين في كل من سيدي بوزيد وقفصة وجربة والكاف (تاجروين) وقليبية الذين يعدون بالعشرات.
انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في الشغل والتنمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعة، تأت بالتوازي مع انتهاك الحقوق المدنية والسياسية: حق التظاهر والاحتجاج والتعبير والاعلام، والانكى هو الاعتداءات البدنية التي جاء عليها تقرير "أمنستي"، من "مداهمات منازل وتفتيشها" و"قبض تعسفي" و"تعذيب وضروب المعاملة السيئة" و"قيود حرية التنقل"، في الوقت الذي يقع فيه تهميش ممنهج لـ "الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب" وعرقلة واضحة لعملية تركيزها، ما اظطرها لاصدار بيان تنديدي شديد اللهجة ازاء الحكومة.
والهيئة تحدثت بوضوح في بيان صادر عنها بتاريخ 2 فيفري الحاري عن "حملة تشويه" ضدها من قبل وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمعة المدني مهدي بن غربية واعتبرتها "ممنهجة"، كما اشارت الى "عرقلته" لعملها، و"احتفظت بحقها في متابعة الوزير المعني جزائيا"، بعد ما اعتبرته "تطاولا" على اعضائها من قبله و"تعمده الاعتداء على كرامتهم وحصانتهم" و"على سمعة الهيئة"، كما طالبت بقوة من رئاسة الحكومة "توضيح موقفها ومدى تبنيها لحملة التشويه الممنهج من قبل وزير تابع لها".
تدهور حالة الحقوق والحريات اذ يأت في وضع التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو يتزامن مع استمرار حالة الطوارىء بصفة مسترسلة على مدى سنوات دون تفعيل الدستور مع استمرار تطبيق امر 79، كما يأت في في ظل مخاوف عميقة حقيقية بتخاذل الحكومة في مكافحة الفساد الي تجلت في قضية "المسكن الاول" وما رافقها من شبهات فساد، وكذلك في موضوع تعيين المعتمدين الذي شابته شبهات محسوبية ومحاباة، وايضا في التأجيل المفاجىء للجلسة العامة المخصصة لمشروع القانون المتعلق بالابلاغ عن الفاسدين وحماية المبلغين عنه، والامر يتعقد اكثر مع ضلوع الحكومة عبر سلوكها بتعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء وما ترتب عنه من اساءة ومس للمرفق القضائي والعدالة.
مخاوف كبرى الحقيقة تحدثت عنها "أمنيستي"، ولكنها حقيقية في الواقع بين التهديدات والانتهاكات، دعمتها البيانات والتقارير ذات الصلة والواقع الصادم، وشكلت فضيحة لتونس على المستوى الدولي تحدثت عنها عديد وسائل الاعلام الاجنبية، واذ نرفع عاليا اليوم الصوت ونعبر عن الفزع العميق فلأن الحقوق والحريات تواجه انتكاسة حقيقية تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الهش بطبيعته، كما تلحق ابلغ الاضرار بصورة تونس في الخارج، وتلطخ جملة القيم التي جاءت بها الثورة، وتضر بالاستثمارات الاجنبية الموجهة لبلدنا وظروف التعاون الدولي والتداين الاجنبي التي تختنق اليوم اكثر من اي وقت مضى!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Publié le:2017-02-15 09:51:57
Par:independentMen (Tunisia )
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