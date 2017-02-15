عشرون جريحا في مقبلة مولودية بجاية - اتحاد العاصمة

Mercredi 15 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 09:23:04

- تم تسجيل 20 جريحا على الأقل خلال أعمال عنف وقعت امس الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية عقب المباراة التي جمعت مولودية بجاية و اتحاد العاصمة لحساب الجولة السادسة العشر للرابطة المحترفة الاولى-موبيليس, حسب ما افادت به وكالة الانباء الجزائرية "واج" نقلا عن مصدر من الحماية المدنية.وعقب الإعلان عن نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) ,اقتحم العشرات من الانصار المنصة الشرفية محاولين التهجم على المسيرين قبل أن يتوجهوا الى أرضية الملعب حيث كان لا يزال هناك لاعبو و طاقما الفريقين ,حسبما لاحظته وكالة الانباء الجزائرية "وأج".وتبع ذلك حالة فوضى عارمة ,حيث قام شبان في حالة هيجان حاملين قضبان حديدية قاموا بنزعها من سياج الملعب بالتعبيرعن غضبهم .و سادت نفس أجواء الفوضى خارج الملعب, مما أجبر مصالح الأمن على التدخل مستخدمين غازات مسيلة للدموع.و للإشارة ,تواصلت اعمال العنف في محيط الملعب.ر/ زهو