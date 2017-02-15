عشرون جريحا في مقبلة مولودية بجاية - اتحاد العاصمة

وعقب الإعلان عن نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) ,اقتحم العشرات من الانصار المنصة الشرفية محاولين التهجم على المسيرين قبل أن يتوجهوا الى أرضية الملعب حيث كان لا يزال هناك لاعبو و طاقما الفريقين ,حسبما لاحظته وكالة الانباء الجزائرية "وأج".
وتبع ذلك حالة فوضى عارمة ,حيث قام شبان في حالة هيجان حاملين قضبان حديدية قاموا بنزعها من سياج الملعب بالتعبيرعن غضبهم .
و سادت نفس أجواء الفوضى خارج الملعب, مما أجبر مصالح الأمن على التدخل مستخدمين غازات مسيلة للدموع.
و للإشارة ,تواصلت اعمال العنف في محيط الملعب.
ر/ زهو
Publié le:2017-02-15 09:23:04
Par:independentMen (Tunisia )
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