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Sport

عشرون جريحا في مقبلة مولودية بجاية - اتحاد العاصمة

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - تم تسجيل 20 جريحا على الأقل خلال أعمال عنف وقعت امس الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية عقب المباراة التي جمعت مولودية بجاية و اتحاد العاصمة لحساب الجولة السادسة العشر للرابطة المحترفة الاولى-موبيليس, حسب ما افادت به وكالة الانباء الجزائرية "واج" نقلا عن مصدر من الحماية المدنية.

وعقب الإعلان عن نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) ,اقتحم العشرات من الانصار المنصة الشرفية محاولين التهجم على المسيرين قبل أن يتوجهوا الى أرضية الملعب حيث كان لا يزال هناك لاعبو و طاقما الفريقين ,حسبما لاحظته وكالة الانباء الجزائرية "وأج".
وتبع ذلك حالة فوضى عارمة ,حيث قام شبان في حالة هيجان حاملين قضبان حديدية قاموا بنزعها من سياج الملعب بالتعبيرعن غضبهم .
و سادت نفس أجواء الفوضى خارج الملعب, مما أجبر مصالح الأمن على التدخل مستخدمين غازات مسيلة للدموع.
و للإشارة ,تواصلت اعمال العنف في محيط الملعب.
ر/ زهو



Publié le:2017-02-15 09:23:04

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