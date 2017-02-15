دي ماريا يقود سان جيرمان لفوز ساحق على برشلونة في دوري الابطال

Mercredi 15 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 00:21:36

- بدا انخيل دي ماريا في أعلى درجات تألقه ليسجل هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان لفوز ساحق 4-صفر على ضيفه برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.وسجل جناح منتخب الارجنتين البالغ من العمر 29 عاما - والذي وصل لقمة مستواه بعد انتهاء العطلة الشتوية - في الشوطين الأول والثاني بينما اضاف لاعب الوسط الالماني يوليان دراكسلر وادينسون كافاني مهاجم اوروجواي لصالح بطل فرنسا الذي خاض افضل مباراة له هذا الموسم.وكان سان جيرمان - الذي أطاح به برشلونة من دور الثمانية للبطولة عامي 2013 و2015- الاكثر هجوما في استاد بارك دي برينس ليصبح الفريق في موقف رائع قبل مباراة الاياب في الثامن من مارس اذار المقبل في كامب نو.ولم يخرج برشلونة الفائز باللقب خمس مرات من دور 16 منذ أن أطاح به ليفربول الانجليزي من هذا الدور في موسم 2006-2007 وسيكون لزاما عليه بذل قصارى جهده في لقاء الاياب.وسيكون المصدر الوحيد لقلق اوناي ايمري هو خسارة جهود ماركو فيراتي بسبب اصابة في الساق خلال الشوط الثاني بعد ان قدم اللاعب الدولي الايطالي اداء مميزا للغاية مع زميله ادريان رابيو لاعب خط الوسط.ر/ زهو