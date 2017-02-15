الكشف عن طريقة اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي

Mercredi 15 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-15 07:24:38

- أكدت الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، خبر مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا.وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الرسمية، في وقت سابق، أن "كيم جونج نام" الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قد ذهب للاختباء بماليزيا بعد إعدام عمه "جان سونج ثيك".وذكر تلفزيون "تشوسون" أن كيم جونج قتل في المطار الماليزي في هجوم قامت به امرأتان مجهولتان يزعم أنهما استخدمتا "إبرة مسمومة"، ومن ثم لاذتا بالفرار.ووفقا لما نقلته قناة التلفزيون، فإنها تشتبه في أن القتل تم بواسطة كوريا الشمالية نفسها.