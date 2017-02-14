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قرعة مرحلة تتويج الرابطة المحترفة الاولى - جولة ثانية نارية يتصدرها دربي العاصمة وكلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - يستهل النجم الساحلي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملاقاة اتحاد بنقردان او النادي البنزرتي بالملعب الاولمبي بسوسة وفق ما اسفرت عنه عملية سحب قرعة مرحلة التتويج التي جرت يوم الثلاثاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
وستشهد الجولة الافتتاحية كلاسيكو مثيرا بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي في حين سيواجه الترجي الرياضي مضيفه نجم المتلوي.

ومن جهة اخرى ستكون الجولة الثانية ساخنة الى ابعد الحدود باعتبارها ستضع الرباعي الكبير في مواجهة مباشرة اذ سيستضيف الترجي الرياضي جاره وغريمه التقليدي النادي الافريقي في دربي العاصمة بينما ستحتضن عاصمة الجنوب قمة ثانية بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.
وسيتصدر لقاء النجم الساحلي والنادي الافريقي جدول مباريات الجولة الثالثة في الوقت الذي ستكون فيه الانظار مشدودة في الجولة الرابعة الى مباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي.
وسيكون مسك الختام في مرحلة الذهاب بكلاسيكو مشوق بين النجم الساحلي والترجي الرياضي.


وفي ما يلي نتائج عملية سحب القرعة الخاصة بمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الجولة الاولى
النادي الافريقي/ النادي الصفاقسي نجم المتلوي / الترجي الرياضي النجم الساحلي / اتحاد بنقردان او النادي البنزرتي الجولة الثانية الترجي الرياضي / النادي الافريقي اتحاد بنقردان او النادي البنزرتي / نجم المتلوي النادي الصفاقسي/ النجم الساحلي الجولة الثالثة نجم المتلوي/ النادي الصفاقسي الترجي الرياضي / النادي البنزرتي او اتحاد بنقردان النجم الساحلي / النادي الافريقي الجولة الرابعة النادي الصفاقسي/ الترجي الرياضي النادي الافريقي/ اتحاد بنقردان او النادي البنزرتي نجم المتلوي/ النجم الساحلي

الجولة الخامسة: النادي الافريقي/ نجم المتلوي اتحاد بنقردان او النادي البنزرتي/ النادي الصفاقسي النجم الساحلي / الترجي الرياضي

وستقام الجولة الاولى يوم 26 فيفري الجاري فيما ستدور الجولة الاخيرة في الاسبوع الثاني من شهر ماي القادم.
هذا وسيتم التعرف على هوية الفريق السادس المتاهل الى مرحلة التتويج بين اتحاد بنقردان والنادي البنزرتي غدا الاربعاء في اعقاب الجولة الختامية من منافسات المرحلة الاولى للمجموعة الاولى.
ر/حسني/اص


Publié le:2017-02-14 18:59:10

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