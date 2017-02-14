مصدر مسؤول في النادي الاهلي ''حسام البدري ينوي الاستغناء عن التونسي علي معلول''

واكد ذات المصدر حسب "الدستور" على أن " البدرى ينوى الاستغناء عن التونسى على معلول فى مقدمة قراراته السرية ... رغم المحاولات المضنية التى بذلتها إدارة النادى لحصول اللاعب على تأشيرة لدخول الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر ... لكن البدرى تمسك بقراره وأصر على استبعاد معلول من القائمة لصالح الثنائى حسين السيد وصبرى رحيل ... " وكان الاهلي خسر مباراة السوبر المصري التي خاضها في ابو ظبي امام غريمه التقليدي الزمالك يوم 10 فيفري بركلات الجزاء الترجيحية 1/3 بعد نهاية المقابلة في وقتها الاصلي 0/0 وهو ما خلف غضبا واستياء في صفوف الجماهير الاهلاوية.
ولعب معلول منذ انتقاله الى البطولة المصرية 12 مباراة مع الاهلي وسجل هدفا واحدا. . وقد ذكرت تقارير اعلامية ان " فريق الترجي الرياضي مهتم بضم معلول الى صفوفه ... اذا قرر اللاعب العودة الى النشاط ضمن البطولة التونسية ".
ر- م ف
Publié le:2017-02-14 10:08:12
Par:Abdelaziz Jarboui (Tunisia )
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