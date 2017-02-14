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Sport

مصدر مسؤول في النادي الاهلي ''حسام البدري ينوي الاستغناء عن التونسي علي معلول''

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - نقل الموقع الرسمي لجريدة "الدستور" المصرية امس الثلاثاء عن "مصدر مسؤول بلجنة الكرة داخل النادي الاهلي" ان حسام البدري المدرب الجديد الذي تم تعيينه منذ شهر على راس الاطار الفني للنادي الاهلي وضع على راس اولوياته خلال الفترة القادمة " الاستغناء عن المدافع الدولي التونسي علي معلول واللاعب المصري اكرم توفيق .. "

واكد ذات المصدر حسب "الدستور" على أن " البدرى ينوى الاستغناء عن التونسى على معلول فى مقدمة قراراته السرية ... رغم المحاولات المضنية التى بذلتها إدارة النادى لحصول اللاعب على تأشيرة لدخول الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر ... لكن البدرى تمسك بقراره وأصر على استبعاد معلول من القائمة لصالح الثنائى حسين السيد وصبرى رحيل ... " وكان الاهلي خسر مباراة السوبر المصري التي خاضها في ابو ظبي امام غريمه التقليدي الزمالك يوم 10 فيفري بركلات الجزاء الترجيحية 1/3 بعد نهاية المقابلة في وقتها الاصلي 0/0 وهو ما خلف غضبا واستياء في صفوف الجماهير الاهلاوية.

ولعب معلول منذ انتقاله الى البطولة المصرية 12 مباراة مع الاهلي وسجل هدفا واحدا. . وقد ذكرت تقارير اعلامية ان " فريق الترجي الرياضي مهتم بضم معلول الى صفوفه ... اذا قرر اللاعب العودة الى النشاط ضمن البطولة التونسية ".
ر- م ف




Publié le:2017-02-14 10:08:12

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