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Sport

تركيا - بن حتيرة يقود ''غازينتاب سبور'' الى الانتصار

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - توفق اللاعب الدولي التونسي أنيس بن حتيرة في قيادة فريقه الجديد "غازينتاب سبور" التركي إلى الفوز عندما سجّل هدف المباراة الوحيد في مواجهة " أضانا سبور" (1ـ 0 ) مساء امس الاثنين لحساب البطولة التركية لكرة القدم.

وتلقى بن حتيرة تمريرة متقنة على مستوى القائم الثاني من قبل الدولي الجزائري نبيل غيلاس ونجح بعد إفلاته من مراقبة الدفاع في مغالطة الحارس.
وهي المباراة الأولى للاعب التونسي مع فريق الجديد منذ انتقاله بداية الشهر الحالي إلى البطولة التركية.
ويذكر أن بن حتيرة وضع حدا بالتراضي لتعاقده مع فريقه الألماني "درامشتاد" في جانفي الماضي على خلفية "مشاكل وسوء تقدير" بخصوص تمويل هذا اللاعب ودعمه لمشاريع خيريّة وانسانيية .
وانتقل على اثرها للعب في البطولة التركية.



Publié le:2017-02-14 08:47:43

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