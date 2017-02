Grandeur et décadence du capital social en Tunisie : les statistiques internationales confirment-elles les propos controversés de Marzouki ?

Mardi 14 Février 2017





Les rcentes dclarations de Marzouki, sur une chaine de tlvision qatarie, ont ameut de nombreuses controverses chez de nombreux intellectuels et sensibilits politiques en Tunisie. Les propos et les controverses ont cr de srieux remous et indignations, notamment chez une certaine lite directement lie au pouvoir et intrts dominants. Certains manifestent dans la rue, dautres invectivent sans discernement et bien dautres menacent de recourir la violence contre ce leader, qui a t un temps Prsident de la Tunisie et de tous les Tunisiens et Tunisiennes.Cest quand mme particulier de regarder ce branlebas de combat de lextrieur de la Tunisie. On ne comprend pas la chicane mise en scne et le pourquoi de tant de susceptibilits et de crissements autour de ces dclarations, qui critiquent vertement leffritement du capital social en Tunisie et alarme lopinion publique quant aux consquences nfastes de la dislocation du capital social qui a toujours fait de la Tunisie, un peuple solidaire, cohsif, travailleur et digne de confiance.Aujourdhui et plus que jamais auparavant, la Tunisie est mise en danger par de telles secousses dans lopinion publique (locale et internationale) et par tant de vicieux rglements de compte vhiculs par des mdias (de type fake news), par des conseillers bien cramponns dans les antichambres et coulisses du gouvernement actuel (ministriels, parlementaires, voire mme au sein de la garde rapproche la cour prsidentielle).Pour dpassionner le dbat, contribuer dmler le vrai du faux dans les arguments avancs, je propose une modeste contribution au sujet de ltat du capital social en Tunisie, et ce partir dune consultation des principales bases de donnes et documentations internationales dignes de confiance.On sentend que pour un pays donn, ou une communaut donne, le capital social est aussi prcieux que le capital humain, le capital financier ou le capital physique dans les processus de cration de la richesse et du bien-tre collectif. Ensemble, ces actifs productifs font que certaines nations prosprent et dautres priclitent dans la dchance et la dgnrescence. Le concept du capital social a fait couler beaucoup dencre; depuis Ibn Khaldoun (natif de la Tunisie), jusqu Eleanor Ostrom, Laurate du Prix Nobel en conomie (en 2009), en passant par Bourdieu, Poutnam, et bien dautres sociologues et conomistes ayant trait du prcieux capital social.Pour tout ce beau monde, le capital social est fondamental au progrs des nations. Celui-ci tient la prsence dun minimum de confiance entre les gens, de lhonntet dans les liens entre parole et action, de ladhsion une morale et des valeurs communes, de limplication pour aider ses concitoyens, bannir la corruption, dtrner la violence et tout comportement dlictueux ou pervers. Pour faire simple, le capital social est le fruit de valeurs, normes et institutions (formelles et informelles) qui font que la vie (individuelle et collective) est plus facile, moins pnible et quensemble les membres dune socit peuvent mieux faire au moindre cot pour crer la richesse, faciliter linvestissement, gnrer lemploi, promouvoir la sant, lducation; et ultimement le bien-tre individuel et collectif.Pardon pour ce dtour conceptuel rendu ncessaire, et je reviens ma question voulant savoir ce que disent les statistiques et instances internationales mesurant divers aspect du capital social en Tunisie. Tenez-vous bien, je vais viter la langue de bois, et vous prie de ne pas arrter de lire la suite du texte, avant sa fin!Je prsente les statistiques internationales en cinq points.À ce sujet, les statistiques de la Banque mondiale (Tunisia profile) nous apprennent que la Tunisie dtient un score non enviable, comparativement la moyenne gnrale des pays revenu moyen comparable. Selon un rcent rapport, un chef dentreprise sur trois (entreprise formelle ou informelle) est somm de payer du bakchich des fonctionnaires ayant un pouvoir (fiscal, municipal, bancaire, douane, etc.) sur son entreprise et sur son gagne-pain. La Banque mondiale va plus loin en stigmatisant lincapacit du gouvernement contrler la corruption, avec une notre de seulement 67 sur cent, plaant la Tunisie dans la queue du peloton du classement international des conomies saines et non contamines par les corrupteurs et les corrompus.Plusieurs autres observatoires, comme Transparency International, corroborent ce constat et confrent la Tunisie un score inquitant, la plaant bien en de des attentes et des pays comparables (Jordanie, Sngal, Burkina Faso, etc.). Dans la mme veine, et plusieurs rapports internationaux rapportent que les citoyens et les visiteurs de la Tunisie sont trs nombreux se plaindre des comportements irrespectueux et immoraux dun grand nombre de fonctionnaires (juges, polices, douaniers, enseignants, etc.) devant leur procurer un service public, financ mme leurs taxes et fruits de labeurs.Le FMI nous apprend dans son rapport 2016 (ÉVALUATION DE LA TRANSPARENCE DES FINANCES PUBLIQUES) que les instances gouvernementales tunisiennes ne disposent pas de donnes fiables sur les destinataires et les bnficiaires des privilges fiscaux (dduction dimpt, subventions, crdit dimpt, etc.) quelles offrent aux entreprises et aux autres acteurs socio-conomiques. Les extraits du rapport sont crits lencre rouge pour attirer lattention des lites (mdias, entre autres). Ce mme rapport nous apprend que les hauts cadres de la fonction publique tunisienne ne respectent pas les procdures voulant que leurs actions doivent tre values de manire systmatique, rigoureuse par des instances neutres et crdibles. À ce sujet, la Banque mondiale donne la performance tunisienne en matire de reddition de compte (Voice and Accountability) une note de 22 sur cent (soit une note dchec). Les citoyens tunisiens ont, depuis longtemps, vu ces abus et infractions impunies. Ils sont obligs de faire profil bas, entre autres en faisant tout pour ne pas payer leurs impts et faire tout pour plaire aux dcideurs administratifs et politiques, voire mme les soudoyer par des dons et autres biens et services en nature. La mal-gouvernance gouvernementale est pointe du doigt comme tant la premire source de la dcadence du capital social en Tunisie.Ici aussi, les statistiques sont sans appel; et elles ne laissent pas de doute que la dmotivation et la nonchalance observes sur les lieux du travail ne peuvent que faire dgringoler la productivit collective et dprcier la valeur du mrite et du TRAVAIL. Deux exemples sont donns par la Banque mondiale ce sujet. Le premier soutient quen moyenne et pour la mme dure de travail; un employ tunisien produit deux fois moins de richesse quun employ turc et six fois moins quun employ suisse (toute chose tant gale par ailleurs). Le second exemple fait mention des lenteurs dans les processus de prestation de services aux citoyens, et avance quil faut deux fois plus temps pour avoir les autorisations requises pour dmarrer une entreprise quailleurs, au Maroc ou au Vietnam par exemple. Les lecteurs de Babnet.net ont certainement des exemples plus concrets et plus illustratifs dans le cadre de leurs interactions avec leurs services administratifs gouvernementaux ou municipaux, et frontaliers (douanes, services de Tunis air, transitaires, polices, etc.).Sur un autre registre, les visiteurs de la Tunisie stonnent toujours de la prsence dautant dadultes bien portants, mais oisifs, assis durant de longues heures aux terrasses des Cafs, comme si leurs environnements familiaux et lieux de vie nont pas besoin de leur contribution pour rparer, nettoyer, aider les leurs et surtout embellir les lieux de vie de leurs familles et enfants. Il sagit ici dun dcrochage inquitant par rapport la valeur du travail et du bien commun.Le rapport annuel du Social Progress Index (produit par Social progress imperative, 2016) pointe la Tunisie pour lincivilit des citoyens face aux impratifs de prserver et de renforcer la qualit de leur environnement. Le rapport dplore lomniprsence de dchets dposs en pleine rue, dans les places publiques et surtout dans les espaces rservs aux coles, hpitaux, etc. Il met en cause, non seulement la dfaillance des politiques publiques, mais le comportement et lindiffrence du citoyen face laccumulation des ordures et la prsence, en plus des risques pour la sant, des odeurs nausabondes qui caractrisent un grand nombre de quartiers dans les grandes villes. On peut se demander si l'on peut sadapter et vivre heureux avec toutes ces ordures accumules et vue dil.Plusieurs documents dplorent lirrespect manifest, chez un grand nombre de citoyens, lgard de laccessibilit des personnes ges ou handicapes utilisant les services publics.La rputation dun pays est plus ou moins mauvaise selon que ce pays est collectivement capable de coordonner, de se concerter et de trouver paisiblement les compromis privilgiant lintrt gnral et le progrs social. Cette rputation, difficile mesurer avec rigueur est approche par un classement des pays qui procurent les meilleures conditions de vie (the best countries index). Ce classement ralis par Vexen Crabtree (UK), donne la Tunisie une note de 59 sur cent (100 tant le maximum), et place le pays dans la 71e position.La mauvaise rputation est aussi compte par le nombre de Tunisiens et de Tunisiennes prsentes dans les conflits terroristes dans le monde (premier pays pourvoyeur selon la CIA), la prsence dans les mdias internationaux de faits violents impliquant des Tunisiens, sans parler du nombre dattentats sanglants impliquant des auteurs tunisiens (Nice, Berlin, Sousse, Bardo, etc.).Sur un autre registre, les rcents indicateurs conomiques de lendettement effrn et la dprciation rpte des cotes de crdit de la Tunisie (par les agences Fitch, Moody's, etc.) classent la Tunisie dans une trajectoire chancelante et qualifiant les Tunisiennes et les Tunisiens de peuple endett, assist, mendigot et de plus en plus improductif.Pour finir ce billet, je dois dire que nous ne pouvons pas reprocher certains intellectuels tunisiens de dnoncer le dlabrement de lthique et du capital social, en tant que pierre angulaire de la grandeur des nations qui se respectent. Oui, le constat fait par plusieurs (entre autres Marzouki) est svre, acide et sanglant. Ce constat alarmiste doit choquer, pour aider rveiller les dcideurs, les leaders, les lus pour tirer la sonnette dalarme quant la gravit de la situation. Cela dit, les forces vives du pays doivent aller plus loin, pour mieux caractriser la tumeur prsente clairement dans la radioscopie et le diagnostic (tumeur plutt maligne). On doit ensemble, et de manire civilise, trouver les thrapies et les remdes requis. On doit remercier ceux et celles qui aident caractriser les causes et en trouver les remdes innovants et efficaces. Autrement, la situation ne peut que sempirer, et accentuer la dchance de nos valeurs et de notre capital social mettant en pril notre capacit commune gnrer le bien-tre collectif pour nous et nos descendants.* Ph.D, Universitaire Qubec, Canada