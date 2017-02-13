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صورة مقتل السفير الروسي بتركيا تفوز بجائزة دولية

Lundi 13 Février 2017
وكالات - أعلنت مؤسسة "World Press Photo" الدولية، الاثنين، الصور الفائزة في مسابقتها لعام 2017، والتي تم اختيارها من بين 80408 صورة، بمشاركة 5034 مصور من 125 دولة.
وحصلت صورة اغتيال سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، على الجائزة الأولى.

والتقط الصورة صحفي وكالة أسوشيتد برس برهان أوزبيليكي، في 19 ديسمبر الماضي، داخل معرض فني في العاصمة التركية أنقرة.

ويظهر في الصورة لحظة انفعال المسلح ميفلوت ميرت ألطينطاش، الذي تم قتله في عملية للشرطة داخل قاعة المعرض.


وكان القاتل (22 عاما) يقول: "لا تنسوا حلب"، بعدما أطلق الرصاص على السفير الروسي خلال إلقائه كلمة.

وعن هذه اللحظة قال أوزبيليكي، في وقت سابق: "لقد تملكني الخوف من أن يتحول المسلح نحوي ويطلق علي النار، لكنني تقدمت قليلا وصورت. لا يمكنني الهرب، فأنا صحفي ومن واجبي تصوير ما رأيت، وإلا كان سيقول الناس: كيف كنت هناك ولم تصور المشهد؟".

يذكر أن تتخذ مؤسسة "World Press Photo" الدولية المستقلة تتخذ من العاصمة الهولندية، أمستردام، مقرا لها منذ إنشائها عام 1955.

Publié le:2017-02-13 23:05:30

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