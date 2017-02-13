أردوغان: نسعى لإقامة مناطق آمنة تشمل الرقة في سوريا

Lundi 13 Février 2017

وكالات

نسعى لإقامة مناطق آمنة تشمل الرقة في سوريا





Publié le:2017-02-13 22:59:27

- استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مستهل زيارته إلى العاصمة السعودية، الرياض.وكان الملك سلمان في مقدمة مستقبليه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.وكان أردوغان قد وصل الاثنين إلى الرياض، بمحطته الثانية في جولته الرسمية بالمنطقة آتياً من البحرين. وأكد قبل مغادرته اسطنبول، على تمسك بلاده بعلاقات قوية وصادقة مع السعودية، في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والتجارية، كما شدد على أهمية أمن السعودية بالنسبة لتركيا.ومن المتوقع أن يتم بحث قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال الزيارة.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكد أن بلاده تهدف إلى إقامة منطقة آمنة داخل سوريا، بحيث توسع عملياتها العسكرية شمال سوريا لتشمل الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الباب.وأوضح اردوغان أن بلاده ترغب في العمل على هذا السيناريو بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.وأضاف اردوغان في خطاب له في البحرين أن مساحة المنطقة الآمنة المقترحة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر مربع وتتطلب إقامة منطقة حظر جوي.في الوقت نفسه، انتقد اردوغان قرار إسرائيل زيادة المستوطنات في الضفة الغربية وووصفه " بالاستفزاز الصرف "يذكر أن تل أبيب الشهر الماضي خططا لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.