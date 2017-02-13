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Tribune

لماذا اكتسح الجنس اللطيف المظاهرة المناوئة للرئيس السابق ؟

Lundi 13 Février 2017
نصرالدين السويلمي

تميزت المظاهرة التي دعت اليها العديد من المنضمات والشخصيات الوطنية بدعم قوي من منابر اعلامية معروفة للاحتجاج على تصريحات الرئيس السابق ادلى بها على هامش برنامج عرضته قناة الجزيرة الفضائية ، تميزت بحضور الجنس اللطيف امام الغياب المشهود للعنصر الذكوري او الحضور المحتشم في افضل الاحيان ، ووفق المتابعين ومن تواجدوا على عين المكان فان اكثر من ثلاثة ارباع المحتجين كانوا من الجنس اللطيف ، وفعلا احتكر العنصر النسائي التدخلات لوسائل الاعلام كما احتكر ترديد الشعارات التي كانت في غالبيتها تتهجم على المرزوقي بعبارات نابية الى جانب توعده بالطرد من البلاد وسحب الجنسية منه ومحاكمته .

وذهب النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مذاهب متعددة في تفكيكهم لظاهرة طغيان الجنس اللطيف على الوقفة الاحتجاجية ، التي اختلف النشطاء في حجمها بين من يقول بتجاوزها للعشرين شخصا ومن يقول بان العدد بالتحديد وصل عند ذروة التجمع الى 18 شخصا .

*الناشط الذي كاد يتعرض الى التعنيف !

على هامش المظاهرة المذكورة تقدم احد النشطاء المتحمسين واخذ الكلمة التي كادت تعصف به لولا استدراكه للأمر بسرعة ، وكان الناشط افتتح كلمته بقوله " العبرة بالشعب والتحركات السلمية التي تهدف الى التقدم بتونس والتقدم بتونس لا يأتي الا برجالاتها !!!" هنا كادت انم تحصل الكارثة حين اقتربت منه احد الناشطات ويبدو انها حاولت ايقافه او جذبه من ثيابه ، الا انه استطرد بسرعة وامام تقدمها الى حد الملامسة مع علو صوتها بالاحتجاج تمكن الناشط من تجاوز المطب برشاقة حين اكد " وانا أقول في هاته اللحظة يا نساء تونس انتم ..انتم مستقبل هاته البلاد " عندها سكت الغضب عن الناشطة وصفق الحضور بحرارة.

Publié le:2017-02-13 22:39:24

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3 de 3 commentaires pour l'article 138375

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 23h 12m |           
صخشيات موش شخصيات
في علم الجندرية لافرْق بين الذكر واﻷنثى ، كلّهم خنْثى
الرجال في المطبخ والنساء في الشارع تتظاهر على حاجة موش فاهميتها

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 23h 04m |           
اما حتى هو جنس لطيف ...الشي اللي خلا 80 في المئة من شباب تونس يعزفو على الزواج و 20 في المئة تزوجو و طلقو ...اللطف يا ربي من ها الجنس ال ....................

Nourammar  (United States)  |Lundi 13 Février 2017 à 22h 59m | Par           
جنس اللطف ..موش جنس لطيف



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