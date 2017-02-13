لماذا اكتسح الجنس اللطيف المظاهرة المناوئة للرئيس السابق ؟

Lundi 13 Février 2017





Publié le:2017-02-13 22:39:24

تميزت المظاهرة التي دعت اليها العديد من المنضمات والشخصيات الوطنية بدعم قوي من منابر اعلامية معروفة للاحتجاج على تصريحات الرئيس السابق ادلى بها على هامش برنامج عرضته قناة الجزيرة الفضائية ، تميزت بحضور الجنس اللطيف امام الغياب المشهود للعنصر الذكوري او الحضور المحتشم في افضل الاحيان ، ووفق المتابعين ومن تواجدوا على عين المكان فان اكثر من ثلاثة ارباع المحتجين كانوا من الجنس اللطيف ، وفعلا احتكر العنصر النسائي التدخلات لوسائل الاعلام كما احتكر ترديد الشعارات التي كانت في غالبيتها تتهجم على المرزوقي بعبارات نابية الى جانب توعده بالطرد من البلاد وسحب الجنسية منه ومحاكمته .وذهب النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مذاهب متعددة في تفكيكهم لظاهرة طغيان الجنس اللطيف على الوقفة الاحتجاجية ، التي اختلف النشطاء في حجمها بين من يقول بتجاوزها للعشرين شخصا ومن يقول بان العدد بالتحديد وصل عند ذروة التجمع الى 18 شخصا .على هامش المظاهرة المذكورة تقدم احد النشطاء المتحمسين واخذ الكلمة التي كادت تعصف به لولا استدراكه للأمر بسرعة ، وكان الناشط افتتح كلمته بقوله " العبرة بالشعب والتحركات السلمية التي تهدف الى التقدم بتونس والتقدم بتونس لا يأتي الا برجالاتها !!!" هنا كادت انم تحصل الكارثة حين اقتربت منه احد الناشطات ويبدو انها حاولت ايقافه او جذبه من ثيابه ، الا انه استطرد بسرعة وامام تقدمها الى حد الملامسة مع علو صوتها بالاحتجاج تمكن الناشط من تجاوز المطب برشاقة حين اكد " وانا أقول في هاته اللحظة يا نساء تونس انتم ..انتم مستقبل هاته البلاد " عندها سكت الغضب عن الناشطة وصفق الحضور بحرارة.