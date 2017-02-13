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Tribune

زيارة الشاهد إلى ألمانيا ''إشكاليات الحاضر وآفاق المستقبل''

Lundi 13 Février 2017
نورالدين الخميري ـ بون ـ يؤدّي رئيس الحكومة التونسيّة يوسف الشاهد بدعوة من المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل زيارة رسميّة إلى ألمانيا تدوم يومين ، ويتضمّن برنامج الزيارة لقاء مع المستشارة الألمانيّة ومع عدد من كبار المسؤولين يناقش فيها رئيس الحكومة التونسيّة سبل تحسين مجالات التعاون وتوطيد العلاقة بين البلدين ، ومن المنتظر أن يمثّل ملف الهجرة السريّة والإرهاب وترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين أهم محاور الزيارة ، لاسيما وهي تأتي إثر العمليّة الإرهابيّة التي نفذها طالب لجوء تونسي في إحدى أسواق برلين وخلّفت قتلى وجرحى .

ومن المتوقع أن يحثّ الشاهد في هذا الإتجاه الحليف الألماني لتوفير الدّعم الآزم لتونس على شكل منح أو قروض أو مساعدات لمواجهة الصعوبات والتحديّات المطروحة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، واستيعاب العائدين من الدّول الأوروبيّة حتّى يسهل اندماجهم في المجتمع من خلال بعث مشاريع لهم .
هذا وقد يناقش الشاهد كذلك مع الجانب الألماني بعد النجاحات الأمنيّة التي حققتها المؤسّسة الأمنيّة في مكافحة الإرهاب عودة السيّاح الألمان إلى تونس بعد تدنّي نسبهم إلى حوالي خمسين في المائة مقارنة بسنة 2010.
وفي جانب آخر متّصل بواقع الجاليّة التونسيّة بألمانيا والتحديّات المطروحة عليها فيعتقد أنّها لن تكون من الإهتمامات الرئيسيّة لرئيس الحكومة في هذه الزيارة رغم بعض حركات الإحتجاج التي ظهرت أخيرا أمام أو داخل مقرات القنصليّات في بعض المدن الألمانيّة مثل بون وبرلين ، ذلك أنّ إثارة مثل هذه القضايا لن يكون بالتأكيد ممّن تمّ اختيارهم من الجاليّة لمواكبة هذه الزيارة على أساس الولاء الحزبي أو المصلحي.
نأمل إذا أن يدرك الشاهد أنّ الجاليّة التونسيّة بألمانيا ليست تلك العشرات التي تمّ حشدها من أماكن مختلفة من ألمانيا للتصفيق والتهليل ، ولا هيّ تلك الصورة الآمعة التي تنقلها قناتنا البنفسجيّة ولا تقرير مراسلها المثير للجدل ، بل هيّ الحالة القديمة المتجدّدة بهمومها واحتياجاتها وتطلّعاتها ، لن تحل مشاكلها زيارة عاجلة ولا خطابات دبلوماسيّة ، بل إرادة صادقة تبحث في خبايا واقع الجالية لفهمه والبحث عن حلول جذريّة لمعالجته




Publié le:2017-02-13 21:58:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 138373

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 22h 47m |           

ياسيدي رئيس حكومتنا
ياسيدي الذي وعدتنا بمحاربة الفساد
ياسيدي ، لن تجد أحسن من ألمانيا لتساعدنا على محاربة الفساد
ياسيدي ، ألمانيا ليس لها في تونس منافع إستعمارية لتحافظ عليها عبر شبكة من الفاسدين المفسدين
ياسيدي ، كفى من طلب القروض
ياسيدي ، حان الوقت لنتعلّم كيف نصطاد السمكة بأيدينا
وألمانيا خير من يمكن أن نعتمد عليه لمساعدتنا في القضاء على الفساد الذي يُعطل تنميتنا
فقد عبّرت مِرارا وتِكرارا عنْ حُسن نواياها لمساعدتنا
والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها



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