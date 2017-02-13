حمة الهمامي : المجتمع التونسي يعاني من وجود عدة أمراض كالفساد والسرقة والكذب والنفاق

Lundi 13 Février 2017





Publié le:2017-02-13 13:43:29

في حوار له على امواج اذاعة شمس اف ام ايد زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي كل العبارات التي اطلقها الرئيس السابق المنصف المرزوقي في سياق وصفه لبعض الآفات التي اجتاحت المجتمع التونسي نتيجة عقود من التصحر الثقافي السياسي الاجتماعي ، تلك العقود التي نجحت خلالها المنظومة الشمولية بطبعتيها في اتلاف نسبة هامة من المحصول الاخلاقي لهذا الشعب ، ولم يتناغم الهمامي مع الحملة التي تشنها وسائل اعلام تونسية لصالح اجندات سياسية داخلية وخارجية ، واكتفى بمؤاخذات جانبية للمرزوقي جاء فيها " "كان على المرزوقي أن يقول أمراضنا وليس أمراضهم وأنا خاطيني" .الملفت ان العديد من الشخصيات المناكفة للمرزوقي ايدت ما ذهب اليه الرئيس السابق في وصف العاهات الاجتماعية التي غزت المجتمع التونسي ، غير ان وسائل الاعلام مرت بسلام ولم تقف عند هذا التأييد ولا توقفت عند بعض العبارات القاسية التي صدرت من شخصيات تؤيد خطاب المرزوقي وتغالي فيه وتزايد عليه بعبارات اشد .هذا التجاهل يؤكد المؤامرة التي تحاك ضد السياسي الحقوقي وتفند بل وتعري تمسح الجوقة بمصلحة الشعب التونسي وكرامته ، وان كان المرزوقي استعمل عبارات قوية في توصيف الامراض الاجتماعية فان الزمرة التي تقود التأليب والتشويه كانت قاتلت باستماته من اجل حرمان الشعب التونسي من كرامته ، وحين داسها وانتزع حريته خلال مداولات تاريخية دارت بين سبعطاش واربعطاش ، عادت الزمرة تحاول اسقاط انجازه وحشّدت جهودها وقامت بتعبئة شاملة لإعادة الشعب المنعتق لتوه الى حضيرة الاستعباد الطرابلسي .هذه الزمرة التي ابدت القهر في تونس وكانت سواريه التي يعتمد عليها وعيونه التي يرمق بها واياديه التي يبطش بها ، هذه الزمرة التي استكثرت على شعب تونس الابي اختيار حاكمه وشنعت به حين طالب بدولة القانون والمؤسسات وعتمت على الانتهاكات البدنية والمالية والاخلاقية التي تتابعت عليه لعقود ، هي نفسها توهم اليوم الراي العام انها معطوبة مكلومة مشفقة على الشعب من عبارات قالها احد ابناء النخبة التي قارعت الدكتاتور لسنوات طويلة ، ومشت في ركاب شعبها حين قرر صناعة ثورة استثنائية ولم تقف في وجه ارادته ولا هي قطعت الطرق لإثنائه عن نيل حريته وانتزاع كرامته .