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Tribune

حمة الهمامي : المجتمع التونسي يعاني من وجود عدة أمراض كالفساد والسرقة والكذب والنفاق

Lundi 13 Février 2017
نصرالدين السويلمي

في حوار له على امواج اذاعة شمس اف ام ايد زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي كل العبارات التي اطلقها الرئيس السابق المنصف المرزوقي في سياق وصفه لبعض الآفات التي اجتاحت المجتمع التونسي نتيجة عقود من التصحر الثقافي السياسي الاجتماعي ، تلك العقود التي نجحت خلالها المنظومة الشمولية بطبعتيها في اتلاف نسبة هامة من المحصول الاخلاقي لهذا الشعب ، ولم يتناغم الهمامي مع الحملة التي تشنها وسائل اعلام تونسية لصالح اجندات سياسية داخلية وخارجية ، واكتفى بمؤاخذات جانبية للمرزوقي جاء فيها " "كان على المرزوقي أن يقول أمراضنا وليس أمراضهم وأنا خاطيني" .

الملفت ان العديد من الشخصيات المناكفة للمرزوقي ايدت ما ذهب اليه الرئيس السابق في وصف العاهات الاجتماعية التي غزت المجتمع التونسي ، غير ان وسائل الاعلام مرت بسلام ولم تقف عند هذا التأييد ولا توقفت عند بعض العبارات القاسية التي صدرت من شخصيات تؤيد خطاب المرزوقي وتغالي فيه وتزايد عليه بعبارات اشد .

هذا التجاهل يؤكد المؤامرة التي تحاك ضد السياسي الحقوقي وتفند بل وتعري تمسح الجوقة بمصلحة الشعب التونسي وكرامته ، وان كان المرزوقي استعمل عبارات قوية في توصيف الامراض الاجتماعية فان الزمرة التي تقود التأليب والتشويه كانت قاتلت باستماته من اجل حرمان الشعب التونسي من كرامته ، وحين داسها وانتزع حريته خلال مداولات تاريخية دارت بين سبعطاش واربعطاش ، عادت الزمرة تحاول اسقاط انجازه وحشّدت جهودها وقامت بتعبئة شاملة لإعادة الشعب المنعتق لتوه الى حضيرة الاستعباد الطرابلسي .


هذه الزمرة التي ابدت القهر في تونس وكانت سواريه التي يعتمد عليها وعيونه التي يرمق بها واياديه التي يبطش بها ، هذه الزمرة التي استكثرت على شعب تونس الابي اختيار حاكمه وشنعت به حين طالب بدولة القانون والمؤسسات وعتمت على الانتهاكات البدنية والمالية والاخلاقية التي تتابعت عليه لعقود ، هي نفسها توهم اليوم الراي العام انها معطوبة مكلومة مشفقة على الشعب من عبارات قالها احد ابناء النخبة التي قارعت الدكتاتور لسنوات طويلة ، ومشت في ركاب شعبها حين قرر صناعة ثورة استثنائية ولم تقف في وجه ارادته ولا هي قطعت الطرق لإثنائه عن نيل حريته وانتزاع كرامته .

Publié le:2017-02-13 13:43:29

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3 de 3 commentaires pour l'article 138346

Kamelwww  (France)  |Lundi 13 Février 2017 à 14h 20m |           
المرزوقي يبقى أيقونة الثورة التونسية وكذلك المدافع عن حقون الإنسان والمتصدي للفساد والرشوة...
أما حمة مهما قال فيبقى المهرج والمغرد خارج السرب والحالم بعودة الشيوعية المنحلة.

Hemida  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 14h 09m |           
Personellement lors des élections présidentielles de 2014 j'ai voté Marzouki parce qu'il me représente.
Je suis certains qu'un jour viendra où il sera réhabilité malgré ses opposants. Certains tunisiens n'ont aucune notion de la démocratie et c'est vraiment malheureux pour le reste du parcours.
En ce qui concerne la manipulation de l'interview de Marzouki pour la chaîne katari , c'est à lui de déposer plainte auprès du tribunal concerne avec l'ancienne plainte contre ben ticha et balloumi.
Attendre et voir.

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 14h 00m |           
شوف الفرق بين ما قاله المرزوقى " جميل بالطبع "
و ما قاله هذا المتهور


في القدس العربي
﻿المنصف المرزوقي و«تشويه سمعة التونسيين»
رأي القدس
Feb 13, 2017

يتعرض المنصف المرزوقي لحملة جديدة كبيرة تتهمه بـ«تشويه سمعة التونسيين» تضمنت انتقادات من قبل بعض السياسيين وتهديدات بمقاضاته فيما قاد عدد من النشطاء حملة الكترونية كبيرة لطرده من البلاد وتجمع عشرات المتظاهرين يوم الأحد الماضي في الحي الذي يسكنه بمدينة سوسة للاحتجاج على ما اعتبروه تصريحات أدلى بها مؤخراً والتي «رأوا فيها خدشاً لكرامة التوانسة».
تسلّط الحادثة المذكورة الضوء على جانب مستجدّ /قديم في العمل السياسي ليس في تونس ولكن في العالم أيضاً، فهو، من جهة، استمرار قديم لممارسات الحرب الدعائية (البروباغاندا) وتستخدم فيها الإشاعة والأكاذيب والمبالغات والألعاب الجاسوسية، وهو، من جهة أخرى، نتاج تقنيات التواصل الاجتماعي والعولميّ والقرصنة الرقمية الجديدة والتي صارت سلاحاً خطيراً شاهدنا آثاره في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وتصاعدت الصيحات في أوروبا للمطالبة للتأهب لأشكال أخرى منه في
الانتخابات العديدة الجارية حاليّا في القارّة، وخصوصاً في فرنسا وهولندا اللتين تتعرّضان لهجمة شرسة من اليمين العنصريّ الذي تعلّم الكثير من حملة دونالد ترامب ومن التحالف «الالكتروني» وغير الالكتروني مع روسيا، ويسميها البعض ظاهرة «ما بعد الحقيقة» Post-Truth، أو يكتفي البعض بتسميتها بـ«الأخبار المزيفة».
تعتبر حادثة المرزوقي نموذجيّة لتوصيف الظاهرة ففي مقابلة له على القناة القطرية «الجزيرة» أكّدأنه المحسوبية والرشوة والعمل السيئ والكذب والنفاق ليست متعلقة بجينات التونسي ولكن «بطبيعة النظام السياسي المجتمعي الموجود»، ورغم الوضوح المتناهي في الدفاع عن التوانسة وربط الظواهر السلبية في المجتمع بطبيعة النظام السياسي فقد قامت عدد من وسائل الإعلام باجتزاء المقابلة وحذف الفقرة التي تتهم النظام السياسي بإفساد المجتمع التونسي، وبعد ذلك تنامت كرة الثلج
السيئة النوايا بحيث رأينا تعليقات السياسيين ومطالبات الناشطين وحراكهم من دون أن يكلّف أحد منهم نفسه بالعودة إلى المقابلة الحقيقية لا المجتزأة فسمعنا نائباً في البرلمان يتهم المرزوقي «بإهانة الشعب التونسي» و«نعته بأبشع النعوت في وسيلة إعلام أجنبية» بل إن النائب لم يتورع عن وصف رئيس لم يعرف عنه غير نظافة اليد والعمل الحقوقي لعقود وقبول نتائج الانتخابات بسلاسة بـ«المرتزق» وبأنه «وصمة عار



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