مالك الجزيري في المركز 47 في التصنيف العالمي للمحترفين

Lundi 13 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 10:43:09

- حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري رقما جديدا في مسيرته الاحترافية عندما بلغ المركز 47 في ترتيب لائحة لاعبي التنس المحترفين واعرب في تدوينته على صفحته الخاصة على "الفايس بوك" عن امله في تحقيق الافضل في المستقبل .وعرف مالك الجزيري نجاحا كبيرا في الفترة الاخيرة جعله يتقدم بثبات في سلم التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.وكان الجزيري فاز في مقابلتيه في صنف الفردي على حساب منافسين من السويد رغم هزيمة المنتخب الوطني للتنس امام نظيره السويدي 3/2 في اطار تصيفات كاس دافيس للتنس منذ اسبوع في تونس .واستحق الجزيري مركزه الثاني في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لافضل رياضيي عام 2016 بعد لاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي صاحب برنزية دورة الالعاب الاولمبية في البرازيل 2016.ر/ زهو